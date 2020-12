Hemmingen

Der nächste Corona-Lockdown steht bevor. Am Montagvormittag hat deswegen der Krisenstab im Hemminger Rathaus getagt. Nach Auskunft von Bürgermeister Claus Schacht soll bei den Öffnungszeiten zum Beispiel von Rathaus und Bücherei bis Weihnachten alles bleiben, wie es ist. „Wir haben aber noch nicht die Verordnung des Landes“, gibt Schacht zu bedenken. Hinzu komme, dass noch eine Telefonkonferenz mit der Region Hannover für Freitag geplant sei.

Der Lockdown soll zunächst bis Sonntag, 10. Januar, gelten. Die Hemminger Verwaltung bereitet sich Schacht zufolge schon auf die Zeit danach vor. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Anzeige

Öffnungszeiten Rathaus

Das Rathaus, so kündigte es die Verwaltung schon vergangene Woche an, wird zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Werden sich bis Weihnachten die Öffnungszeiten verändern?

Nein. In der Pandemie war Hemmingen laut Verwaltung die einzige Stadt in der Region Hannover, die konsequent das Rathaus auch ohne Termine geöffnet hatte. Daran soll sich zunächst bis Heiligabend nichts ändern. „Wir können nicht einfach schließen. Im Sozialbereich zum Beispiel gibt es Auszahlungen“, sagt Bürgermeister Schacht. Das Rathaus ist aber weiterhin nur mit geregeltem Einlass zu betreten. Besucher sollten daher Wartezeiten einkalkulieren. Die Stadt bittet Anliegen vorrangig telefonisch oder per E-Mail zu klären. Nur wenn ein Besuch im Rathaus unerlässlich ist, sollte zumindest ein Termin unter der Rufnummer (0511) 41030 vereinbart werden. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind montags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Das Informationstelefon der Stadt zum Thema Coronavirus ist wochentags von 8 bis 12 Uhr unter (0511) 4103106 oder 4103555 zu erreichen.

Der erste Öffnungstag im Rathaus im neuen Jahr wäre der Montag, 4. Januar. Bleibt es dabei?

Das steht noch nicht fest. Die Verwaltung hatte immer betont, dass sie die Öffnungszeiten gegebenenfalls ändert, sollte sich das Infektionsgeschehen weiter verschärfen. Bürgermeister Schacht sagt, die Verwaltung arbeite bereits an einem „Konzept für maximalen Bürgerservice bei maximaler Sicherheit“ – mit Terminvergabe und mit reduzierter Öffnung für spontane Besucher.

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Öffnet das Bürgerbüro Arnum wieder?

Nein. Es ist schon seit mehr als sechs Wochen zu und bleibt geschlossen. Die Verwaltung argumentiert, das Personal werde anderswo in der Stadtverwaltung benötigt. Das Bürgerbüro in Hemmingens größtem Stadtteil ist sonst nur einmal in der Woche dienstags geöffnet.

Wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus?

In Kitas und Schulen soll der Präsenzbetrieb heruntergefahren werden, sie bleiben aber noch die ganze Woche offen. Die Stadt versuche bei den Eltern den Bedarf abzufragen, um besser planen zu können, sagt Schacht.

Öffnungszeiten Bücherei

Bleibt es bei dem Notbetrieb in der Stadtbücherei?

Bis Weihnachten ja. Die Stadtbüchereien in Hemmingen-Westerfeld und Arnum sowie die Mediathek der KGS in Hemmingen-Westerfeld sind zwar für den Publikumsverkehr geschlossen. Die kontaktlose Ausleihe und Rückgabe ist neben dem Seiteneingang am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld während der regulären Öffnungszeiten möglich. Die sind montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie nach Terminabsprache unter Telefon (05 11) 410 32 80, E-Mail: buecherei @stadthemmingen.de.

Öffnungszeiten Annahmestelle für Grünabfall

Ist die städtische Annahmestelle für Grünabfall in diesem Jahr noch einmal geöffnet?

Ja, am Sonnabend, 19. Dezember, von 9 bis 14 Uhr. Auf dem Gelände des städtischen Betriebshofs am Hohen Holzweg 15a in Arnum wird Grünabfall aus privaten Haushalten in Hemmingen einmal täglich und bis zu einer Menge von etwa einem Kubikmeter angenommen. Der Grünabfall ist über eine Treppe in die Container zu werfen. Besucher dürfen die Treppe nur einzeln betreten. Auf dem gesamten Gelände der Annahmestelle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ob die Annahmestelle am Sonnabend, 2. Januar, 9 bis 14 Uhr, wieder öffnet, steht noch nicht fest.

Diese Woche sollte noch eine wichtige öffentliche Sitzung zum Digitalpakt sein. Wird sie abgesagt?

Nein. Die Sitzung könne nicht verschoben werden, weil das Geld im Haushalt 2021 bereitzustellen sei, sagt Bürgermeister Schacht. „Der Digitalpakt ist schon ohne Corona ein schwieriges Thema.“ Bei der Sitzung werden aber alle Hygieneauflagen eingehalten. Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration tagt am Donnerstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Die Schulen stellen dort ihre medienpädagogischen Konzepte vor. Danach sprechen die Teilnehmer über den Digitalpakt bis zum Jahr 2024. Wegen Corona gibt es nur 15 Zuhörerplätze. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Von Andreas Zimmer