Eine Serie von Autoaufbrüchen erschüttert derzeit die Region Hannover: Diebesbanden haben seit Mitte Juni bereits 23 BMW- und sieben Mercedes-Modelle geplündert. Das haben die HAZ-Auswertungen der bis zum Wochenende veröffentlichten Polizeimeldungen ergeben. Dabei haben es die Täter nahezu immer auf Lenkräder samt Airbags und Multimediasysteme der Autos abgesehen. Laut Polizei sind derzeit überwiegend der östliche und südliche Bereich der Region betroffen, dazu abgeschiedene Quartiere in der Landeshauptstadt.

Technik wird fachmännisch ausgebaut

„Erfahrungsgemäß begehen die Täter die Aufbrüche in der Nacht oder sehr frühen Morgenstunden“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. In der Regel schlagen sie das kleine Dreiecksfenster an der Fahrzeugseite ein „und öffnen im Anschluss die Wagentür“. Die Masche ist schnell und effektiv. Für den eigentlichen Diebstahl nehmen sich die Täter dagegen Zeit. „Die Navigationsgeräte, Multimediasysteme und Lenkräder werden fachmännisch ausgebaut“, sagt Heilmann. Bei drei Mercedes-Modellen bauten die Täter sogar die Frontschürzen ab, um die dahinter liegende Abstandselektronik zu erbeuten – darunter in Seelze.

Die gängigste Methode: Die Aufbrecher schlagen die kleine Dreiecksscheibe des Wagens ein, um die Tür zu öffnen. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

30 Autos seit Mitte Juni aufgebrochen

Die jüngste Welle an Autoaufbrüchen begann in der Nacht zum 18. Juni. Damals brachen die Täter einen BMW im Hemminger Ortsteil Arnum auf und stahlen die Multimedia-Einheit. Seitdem waren die Täter in Pattensen, in Isernhagen, in Fuhrberg, in Ronnenberg und in Altwarmbüchen am Werk – in manchen Gemeinden wie der Wedemark, Hemmingen und Langenhagen sogar mehrfach. Im Laatzener Ortsteil Rethen traf es sogar zwei BMW, die schon wenige Monate zuvor aufgebrochen worden waren.

In mindestens vier Fällen missbrauchten die Diebe zum Aufbruch die anfällige Funktechnik Keyless-Go, indem sie das Funksignal des Schlüssels abfingen und den Wagen danach unbemerkt öffneten. Pro Aufbruch rechnet die Polizei mit Reparaturkosten von 6000 bis 8000 Euro. Zerstören die Diebe beim Ausbau jedoch wichtige Komponenten, könne die Rechnung auch fünfstellig werden. Bei der Wahl der Modelle sind die Diebe offenbar nicht sonderlich wählerisch: Den Polizeimeldungen zufolge waren die BMW-Reihen 1er, 3er, 5er, X4 und X5 betroffen, bei Mercedes unter anderem die B-Klasse.

Vorsicht bei Funkschlüsseln: In einigen Fällen haben die Täter die Funkwellen abgefangen, um das Auto zu entriegeln. Quelle: Astrid Köhler

861 Navi- und Airbag-Diebstähle im Jahr 2018

Im Gegensatz zum Umland sind die Autoknacker derzeit in Hannover nicht so aktiv. Wenn sie allerdings einen Wagen aufbrechen, suchen sie laut Heilmann vor allem in abgelegenen Straßenzügen, „in denen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht entdeckt werden“. Momentan verzeichne die Polizei entsprechende Aufbrüche rund um die Eilenriede. Konkrete Zahlen gebe es jedoch nicht. Vergangenes Jahr gab es in der gesamten Region 861 Fälle von Navi- und Airbag-Diebstählen, die Zahlen für 2019 bewegten sich trotz des derzeitigen Hochs auf einem ähnlichen Niveau, heißt es bei der Polizei.

Alle Aufbrüche werden zentral bei der 17-köpfigen Ermittlungsgruppe ( EG) Kfz in Hannover bearbeitet. Die Einheit wurde im Dezember 2016 als Folge der deutlich gestiegenen Autodiebstähle unter anderem dafür eingerichtet, die auf Airbags und Multimediasysteme spezialisierten Banden ausfindig zu machen. Die unabhängig voneinander agierenden Gruppen stammen demnach größtenteils aus Osteuropa. „Dort wird das Diebesgut auch verkauft“, sagt Heilmann. In Deutschland sei die Ware nahezu unverkäuflich. Festnahmen sind aber selten: Bei insgesamt 2804 Diebstählen aus Fahrzeugen im Jahr 2018 lag die Aufklärungsquote bei gerade einmal 15 Prozent.

So machen Sie es Autoknackern schwer Diebe wollen nicht entdeckt werden, darum handeln sie schnell. Deshalb gilt beim Einbruchsschutz eine Grundregel: Alles, was dabei hilft, dass Autoknacker Zeit verlieren, ist hilfreich. Schutzfolie: Weil die meisten Navi-Diebe das kleine Dreiecksfenster an der Fahrzeugseite einschlagen, um ins Wageninnere zu gelangen, rät die Polizei zu Autoglas-Schutzfolie. Die Folie verhindert zwar nicht, dass die Scheibe zerstört wird, allerdings erschwert sie den Tätern das Eindringen ins Auto erheblich. Schutzetui: Wenn der Wagen mit der neuen Funktechnik Keyless-Go ausgestattet ist, wird der Kauf eines speziellen Schutzetuis empfohlen. Es kostet knapp 20 Euro und schirmt die Funkwellen des Schlüssels ab, damit Diebe die Informationen nicht auslesen können. Denn der Schlüssel funkt auch, wenn er nicht benutzt wird. Alarmanlage: Sie ist laut und erzeugt Aufmerksamkeit – beides, was ein Autoaufbrecher nicht will. Dabei ist es egal, ob das System akustisch oder optisch Alarm schlägt. Wichtig ist, dass sie auffällt. So werden unter Umständen auch Zeugen auf den Einbruch aufmerksam.

Von Peer Hellerling