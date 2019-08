Wilkenburg

Trotz der noch unsicheren Zukunft des Römerlagers bei Wilkenburg lässt die Römer-AG Leine in ihrem Engagement nicht nach. Die Mitglieder arbeiten weiter an der Gestaltung des Infopoints direkt am Parkplatz der Straße Dicken Riede. Die Stadt hat dort eine Kleingartenparzelle zur Verfügung gestellt. Bereits im vergangenen Jahr haben die AG-Mitglieder die Hütte in den römischen Farben rot-weiß gestrichen. In diesem Jahr wurden mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Hemmingen fünf Hochbeete mit Pflanzen angelegt, die vor rund 2000 Jahren im römischen Reich modern waren.

Wandmalereien dienen als historische Quelle

Die promovierte Historikerin Karola Hagemann, die auch Mitglied der Römer-AG Leine ist, stellte die Flora im römischen Reich am Sonnabend vor mehr als 30 Besuchern vor. „Gartenarchitekten waren im römischen Reich sehr angesehen. Die Römer waren sich neben dem Nutzen immer auch schon der ästhetischen Aspekte der Gärten bewusst“, sagte sie. Als eine der Quellen des heutigen Wissens über die Gestaltung der damaligen Gärten dienen Wandmalereien in den Häusern.

Viele Römer legten ihren Garten direkt vor dem Raum an, in dem auch gegessen wurde. So konnten sie bei den Mahlzeiten darauf schauen. Die Wandmalereien sorgten dafür, dass der ästhetische Genuss auch bei Mahlzeiten unter freiem Himmel nicht gestört wurde. „Die Römer ließen ihre Wände so bemalen, wie der Garten vor dem Fenster gestaltet war. So konnten sie vom Garten in das Haus schauen und hatten den Eindruck, dass der Garten nicht endet“, sagte Hagemann.

Der Garten als Rückzugsort

Eine weitere Quelle für die heutigen Historiker sind die schriftlichen Aufzeichnungen. Plinius der Ältere, der beim Ausbruch des Vesuv in Neapel im Jahr 79 starb, schrieb 37 Bände über Naturgeschichte und erläuterte darin mehr als 900 damals bekannte Pflanzenarten. Auch sein Neffe Plinius der Jüngere widmete sich der Beschreibung der Natur. Hagemann las einen Ausschnitt aus dessen Werk vor, in dem er beschreibt, dass er in seinem Garten ganz bei sich selbst sein kann, unabhängig von den Verpflichtungen der Welt. „Das können viele Menschen sicherlich auch heute noch nachvollziehen“, sagte Hagemann.

Die Historikerin wies zudem darauf hin, dass ästhetische Aspekte eines Gartens damals typisch römisch waren. „Die Briten und die Germanen kannten das Lustwandeln nicht“, sagte sie. Die begehrteste Blume der damaligen Zeit sei die Rose gewesen. „Die Römer ließen besonders schöne Rosen teilweise sogar aus Ägypten importieren. Die Blume wurde als Opfergabe, Grabschmuck oder auch zur Verfeinerung des Essens verwendet.“ Sehr beliebt sei auch der Kohl gewesen, der als Grundnahrungsmittel galt wie auch als Heilmittel bei Verdauungsstörungen.

Beim Infopoint in Wilkenburg können die Besucher unter anderem auch Rosen bewundern. „Zudem haben wir Fenchel, Salbei, Lavendel, Eisenkraut und zahlreiche weitere Kräuter angepflanzt“, sagte Hagemann. Als weiterer Schritt sollen noch die Hecken neu gestaltet werden. Klassisch römisch sind zum Beispiel Buchsbaumhecken. „Modern waren damals auch Wasserschalen für die Vögel und Götterstatuen. Die sollen hier auch noch kommen.“

Die Bilder zeigen Abbildungen von Wandmalereien aus römischen Häusern. Eine Wasserschale für Vögel soll auch am Römerlager-Infopoint aufgestellt werden. Quelle: Tobias Lehmann

Nächstes Projekt: Der Bau eines Theaters

Das nächste große Projekt soll der Bau eines kleinen römischen Holztheaters werden. Den Bauplan dafür hat die Römer-AG Leine bereits von der Stadt genehmigen lassen. Es sind nur spatentiefe Eingriffe geplant, um das Bodenarchiv zu schonen. Einen Zeitplan konnte Hagemann dafür noch nicht nennen. „Wir machen das alles ehrenamtlich und müssen auch die Zeit dafür finden.“

Die Entscheidung über den dauerhaften Bestand des Römerlagers ist noch nicht gefallen. Zurzeit beschäftigt die Politik noch die Anfrage der Firma Holcim, dort Kies abbauen zu dürfen. Mehr als 5000 Bürger hatten in einer Online-Petition an den Landtag gefordert, das Römerlager zu erhalten. Die Mitglieder des Landtags wollen das Thema nach der Sommerpause behandeln.

