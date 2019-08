Ronnenberg/Devese

Auf dem Weg nach Hemmingen und zurück müssen Verkehrsteilnehmer ab sofort bis in den kommenden Dezember hinein mit einer längeren Fahrtzeit rechnen. Für die Zeit der Arbeiten an dem so genannten Alltagsradweg entlang der Kreisstraßen 221 und 226 regelt eine Baustellenampel die Durchfahrt. Die Engstelle, die sich zu Beginn der Arbeiten seit dem vergangenen Dienstag an der Ortseinfahrt von Devese befindet, wird nach den Planungen der Region Hannover mehrfach den Standort wechseln und dabei immer weiter in Richtung Ronnenberg vorrücken.

Laut Bauzeitenplan sollen am 2. August die ersten Erdarbeiten beginnen. Die Bagger sind dazu bereits in Stellung gegangen, und die entlang der Straße erhaltenen Bäume haben ein Korsett aus Brettern erhalten, damit ihnen durch die Arbeiten kein Schaden entsteht. Naturschützern ein Dorn im Auge war zu Beginn des Jahres die Fällung von 34 Eichen für den Radwegbau auf Ronnenberg Seite, beginnend von der Kreuzung mit der Wettberger Straße.

Der 2,6 Kilometer lange Alltagsradweg ist Teil eines von der Region Hannover vorangetriebenen Vorrangnetzes. Die Kosten für die Verbindung Ronnenberg–Devese werden mit rund einer Million Euro angegeben. Parallel zum Neubau existiert bereits ein Radweg entlang des Loydbrunnenweges. Dieser Umstand hatte im Verlauf der Neubauplanung für einigen Widerspruch aus der Bevölkerung gesorgt. Im Verlauf der Arbeiten sind auch Umgestaltungen der Kreuzung an der Einmündung nach Ihme-Roloven geplant.

