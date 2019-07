Wegen eines brennenden Ventilators in einem Mehrfamilienhaus in Arnum rückten vier Ortsfeuerwehren am Donnerstagabend aus. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Einen weiteren Einsatz für die Feuerwehr gab es in der Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld. Dort war ein Teppich leicht verbrannt.