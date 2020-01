Ronnenberg

Das Polizeikommissariat Ronnenberg hat sich in den vergangenen Tagen mit drei Fällen von Diebstählen von Autoteilen beschäftigen müssen. In allen Fällen handelte es sich um Abstandssensoren von Fahrzeugen der Marke BMW, allerdings wurden diese in drei unterschiedlichen Ortschaften entwendet.

Die Sensoren wurden jeweils aus den Frontschürzen der Fahrzeuge ausgebaut und entwendet. Eine Tat ereignete sich an der Straße Haarbünte in Gehrden. Dort schlugen die Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen vergangener Woche zu. Am Bierweg in der Wennigser Mark geschah der Diebstahl zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montagfrüh. Das dritte Fahrzeug geriet in Hemmingen-Westerfeld an der Straße Weißer Kamp ins Visier der Diebe. Dort wurden die Sensoren in dem Zeitraum Sonnabendmittag bis Montagmorgen ausgebaut.

Zeugen der Taten können sich bei der Polizei unter Telefon (05109) 5170 melden.

Von Uwe Kranz