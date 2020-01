Ronnenberg

Karnevalisten aus Hannover und dem Umland sind auch in dieser närrischen Saison wieder zu Gast in Ronnenberg. Bei der fünften Gala-Prunksitzung am 7. Februar von 19.11 Uhr an wollen sie im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg mit einem großen Programm und zahlreichen Akteuren gute Laune verbreiten.

Auch das karnevalistische Prinzenpaar der Landeshauptstadt Hannover wird dabei sein. Mit großem Gefolge haben Andreas Borchard, Seine Tollität Andreas I, und Ehefrau Stephanie Borchard, Ihre Lieblichkeit Stephanie I, ihren Besuch angesagt. Sicherlich wird das Ehepaar aus Hemmingen auch den einen oder anderen Karnevalsorden verleihen.

Neuer Gastgeber

Eine bunte, mitreißende Show wartet unter dem Motto „Es lacht das Herz, es tobt der Saal, ja das ist unser Karneval“ auf die Besucher, die gern auch kostümiert erscheinen dürfen. Erstmals ist der Hannoversche Carnevalsclub (HCC) Ausrichter des Ronnenberger Faschingsvergnügens. Die Schirmherrschaft übernimmt der Sozialverband (SoVD) Ronnenberg. Der bisherige Organisator, das Altherrenkorps ( AHK), hat sich als Veranstalter zurückgezogen.

Mit von der Partie sind unter anderem die Prinzenehrengarde, das Kindertanzmariechen Elaine Arendt, die HCC-Kindergruppe mit ihrem „Trolls-Showtanz“, die Aktivengarde mit dem Showtanz „Amadeus“, Janina Adams als Tanzmariechen sowie das Männerballett von Blau-Weiß-Döhren.

Vorverkauf läuft

Die Golden Sisters werden auf der Bühne singen. Außerdem können sich die Gäste auf die Tanzeinlage „Wir haben nur eine Welt“ der HCC-Kindergruppe freuen. In die Bütt treten der in Ronnenberg als „Baumschüler“ bekannte Jens Janowski sowie Ralf Döring. Auf dem Programm stehen zudem Ausschnitte aus den Musicals „Mamma Mia“ und „Aladdin“. Vor dem großen Finale mit allen erwachsenen Mitwirkenden auf der Bühne heizen die Golden Girls die Stimmung noch einmal ordentlich ein.

Karten für die Prunksitzung am Freitag, 7. Februar, in Ronnenberg gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro in der Buchhandlung Buchfink, Lange Reihe 6, bei Herta Meyer vom SoVD unter Telefon (05109) 7457 sowie per E-Mail an Schatzmeister@hcc-hannover.de und auf www.hcc-hannover.de.

Von Heidi Rabenhorst