Ronnenberg

Radfahrer im Calenberger Land aufgepasst: Wer es in der Vergangenheit nicht so ganz genau mit der Straßenverkehrsordnung genommen hat, könnte in den kommenden Wochen Probleme mit der Polizei bekommen. Wegen einer deutlichen Steigerung der Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern, sowie Personen, die mit E-Bikes oder Pedelecs unterwegs waren, hat das Kommissariat in Ronnenberg begonnen, vermehrt auf Regelverstöße dieser Verkehrsteilnehmer zu achten. Ab September soll es dann gezielte Kontrollen geben.

Die Lage hat sich merklich zugespitzt, haben die Beamten beobachtet. „Seit Beginn des Sommers kommt es im Bereich des PK Ronnenberg vermehrt zu Unfällen mit Radfahrern“, sagt Stefan Brüning, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes in der Dienststelle an der Hamelner Straße. Allerdings ist die Beteiligung der Zweiradnutzer die einzige Gemeinsamkeit dieser Zwischenfälle. „Die Unfälle ereignen sich im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats, betroffen sind alle Altersgruppen und auch E-Bike- und Pedelecfahrende“, beschreibt Brüning die Situation.

Radfahrer sind an vielen Arten von Unfällen beteiligt

Auch die Art der Unfälle ist vielfältig. Zwar gebe es auch im Bereich des Ronnenberger Kommissariats den klassischen Unfall, bei dem ein rechts abbiegender Autofahrer einen Radfahrer übersehe, wie Dienstschichtleiter Gordon Linnemann erklärt. Viele der Unglücke seien aber auch Alleinunfälle von Radfahrer oder Zusammenstöße von zwei Radfahrern beziehungsweise eines Rades mit einem Fußgänger. Deshalb bittet Brüning „alle Verkehrsteilnehmende vorausschauend und rücksichtsvoll zu fahren und sich an die Verkehrsregeln zu halten“.

Radfahrer sollten sich nach Maßgabe der Polizei dringend durch das Tragen eines Helmes schützen und bestehende Verbote, zum Beispiel das Befahren von Fußgängerzonen, Gehwegen und Beschilderungen, im eigenen Interesse beachten. Autofahrer sollten Rücksicht auf Radfahrende nehmen. Pkw-Fahrer sollten nicht auf Radwegen oder unzulässig in Sichtbereichen parken, da auch dies zu Unfällen führen könne. Allerdings komme es auch vor, das Radfahrer mit ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen kollidierten, räumt Linnemann ein. Auch Radfahrer müssten sich also mit geschärften Sinnen im Straßenverkehr bewegen.

Zeit der freundlichen Hinweise ist vorbei

Die Polizei im Bereich des Ronnenberger Kommissariats mit Hemmingen, Gehrden und Wennigsen hat aufgrund der Unfallhäufung inzwischen begonnen, die Radverkehr genauer zu beobachten. Ab September wird es dann laut Linnemann zusätzlich zu Schwerpunkteinsätzen kommen, bei denen die Beamten gezielt mit Blick auf die Sicherheit des Radverkehrs kontrollieren und hierbei konsequent gegen das Fehlverhalten aller Verkehrsteilnehmer einschreiten.

Leider habe die Erfahrung gezeigt, das mündliche Verwarnungen und freundliche, verkehrerzieherische Gespräche nicht zu einer Veränderung des Fehlverhaltens führen. Die Beschwerden, beispielsweise über Radfahrer in Fußgängerzonen, hätten nicht abgenommen. Die Anzahl der Unfälle habe sich nun sogar erhöht, begründet Linnemann das veränderte Vorgehen der Beamten. „Wir werden daher Verstöße konsequent ahnden“, kündigt Brüning an. Das bedeutet für Verkehrsverstöße rigoros Verwarn- oder Bußgelder. „Wir bitten daher alle, sich an die Verkehrsregeln zu halten und unsere Maßnahmen zu unterstützen, besonders im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit“, sagt Brüning.

Von Uwe Kranz