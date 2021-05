Ronnenberg

Erstmals steht mit Karin Reinelt eine Frau auf dem ersten Listenplatz der SPD für die Regionsversammlung im Wahlkreis 07 (Springe, Ronnenberg, Hemmingen, Wennigsen). Die Ronnenberger Ratsvorsitzende wurde von den Delegierten der Regionswahlbereichskonferenz der Partei einstimmig gewählt.

Reinelt ist seit 2008 leitende Ärztin des niedersächsischen Landessozialamtes. Sie will sich auch in der Regionsversammlung dem Thema Krankenhäuser und Gesundheit annehmen. Besonders wichtig ist ihr hierbei, dass das Klinikum Region Hannover gestärkt wird, um der Privatisierung von Krankenhäusern und dem Gesundheitssystem eine gute, beispielhafte Alternative entgegenzustellen. „Es hat sich gezeigt, dass die Gewinnoptimierung in privaten Kliniken zu gravierend schlechteren Bedingungen für die Patienten und das Personal führen“, sagt Reinelt. Das Klinikum Region Hannover ist in der Trägerschaft der Region und somit nicht an einen privaten Investor gebunden.

Neben Karin Reinelt aus Ronnenberg wurden für die ersten vier Spitzenplätze im Wahlkreis Brian Baatzsch aus Springe, Silvia Janke aus Hemmingen und Jonas Farwig aus Wennigsen gewählt.

Von Uwe Kranz