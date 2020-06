Ronnenberg

Post von der Polizei verheißt normalerweise nichts Gutes. Ein dicker Umschlag vom Kommissariat Ronnenberg wirkt ungeöffnet sogar besorgniserregend. In den Kindergärten im Calenberger Land lösen zurzeit Briefe von der Polizei aber vielmehr Freude aus. Etwa 150 angehende Schulanfänger aus Ronnenberg, Gehrden und Hemmingen haben in den vergangenen Tagen bereits aus den Händen ihrer Erzieherinnen unterhaltsame und lehrreiche Sendungen erhalten. Die Kontaktbeamtin Katrin Hofmann vom Polizeikommissariat (PK) Ronnenberg versucht so, in der Corona-Krise trotz der Kontaktbeschränkungen angehende Erstklässler auf ihren künftigen Schulweg vorzubereiten. „Weil ich mich zurzeit nicht in den Kindertagesstätten mit den Vorschülern treffen kann, kommt die Verkehrserziehung per Post“, sagt die 49-jährige Polizeioberkommissarin.

Seit eineinhalb Jahren als Kontaktbeamtin im Dienst

Seit etwa eineinhalb Jahren koordiniert Hofmann als Kontaktbeamtin die Präventionsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Ronnenberg. In ihr Ressort fallen derzeit 43 Kindergärten, zwölf Grundschulen mit insgesamt 28 Schulklassen und sieben weiterführende Schulen. Die Kinder auf ihre Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten, gehört zu einem der Arbeitsschwerpunkte.

Besuche in Kitas, Gespräche, Vorführungen und praktische Übungen scheiden für Hofmann zwar derzeit wegen der Corona-Regeln aus. Immerhin versucht sie aber, per Post spannendes Anschauungsmaterial zu verschicken. In die Umschläge packt die Beamtin unter anderem ein Malbuch mit wichtigen Verkehrstipps sowie eine Broschüre über die Polizei mit kindgerechten Texten zum Vorlesen. Auch bunte Stundenplanvordrucke mit Polizeibildern sowie Material zum Basteln einer Polizeimütze oder eines Einsatzfahrzeuges kommen in die Briefsendungen. „Bei meinen Besuchen geht es ja auch noch darum, Kindern mögliche Ängste vor uniformierten Polizisten zu nehmen“, sagt Hofmann. Normalerweise reiche sie in den Kitas bei den Vorschülern auch eine kugelsichere Weste und ihre Dienstmütze herum. „Auch ein Probesitzen im Streifenwagen darf nicht fehlen.“

Verkehrsunterricht wird durch Corona erheblich beeinträchtigt

Katrin Hofmann spricht in Hemmingen mit Grundschülern über das sichere Überqueren einer Straße. Quelle: Torsten Lippelt

Den Verkehrsunterricht kann sie im normalen Alltag viel anschaulicher gestalten – mit theoretischem Unterricht und praktischen Übungen. Meist kommen laut Hofmann die Kitas auf die Polizei deshalb Jahr für Jahr zu. Ziel sei es, den Kindern das sichere Überqueren einer Straße beizubringen – mit und ohne Zebrastreifen oder Ampeln.

Dort führt Hoffmann die Kinder spielerisch an die Gefahren im Straßenverkehr heran: „Eine Stunde theoretischer Verkehrsunterricht, eine Praxisübung mit Fahrzeug, um den toten Winkel zu erklären, und zum Abschluss kommt die Prüfung für den rosafarbenen Fußgängerführerschein“, sagt die Kontaktbeamtin. Die Corona-Krise beeinträchtige ihre Arbeit jedoch erheblich.

„Eine Kontaktbeamtin, die Kontakte vermeiden soll: Das passt natürlich überhaupt nicht“, sagt sie.

In Grundschulen überprüft Hofmann Fahrräder

Zu ihren Aufgabenbereichen zählen seit ihrem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren aber auch Fahrradprüfungen in Grundschulen. „Als Begleitung der Verkehrserziehung im Sachkundeunterricht“, sagt Hofmann. Beim Projekt „Gelbe Füße“ mit verschiedenen Kommunen werden zudem sichere Stellen zum Überqueren von Straßen markiert.

Außerdem ist Hofmann für die Polizei auch in der Erwachsenenbildung tätig: Sie informiert in Trainingseinheiten und Vorträgen über die Gefahren beim Fahren mit Elektro-Bikes und Pedelecs, codiert aber auch mit Kollegen regelmäßig Fahrradrahmen, um die Diebstahlquote zu reduzieren.

Kontaktbeamtin Katrin Hofmann (Mitte) koordiniert auch die Aktion „Gelbe Füße“ Quelle: Lisa Malecha

Kontaktbeamtin berät auch Senioren

Die dritte Säule in der Polizei-Präventionsarbeit ist laut Hoffmann die Beratung und Aufklärung von Senioren. „Wir informieren ältere Menschen über Betrugsmaschen wie den ,Enkeltrick’ und geben Tipps zum vorsichtigen Verhalten im Alltag sowie im häuslichen Umfeld“, sagt Hofmann. Dafür arbeite sie eng mit den Präventionsräten und ehrenamtlichen Sicherheitsberatern der Kommunen zusammen. Für ihr zweites Jahr als Kontaktbeamtin hat sich die 49-Jährige unter anderem vorgenommen, die Zusammenarbeit mit dem neuen Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg zu intensivieren.

