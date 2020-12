Hemmingen

Wälle aus Rüben am Feldrand zeugen davon: Die Rübenernte in Hemmingen ist für dieses Jahr beendet. Die Felder sind gerodet. Vielerorts warten die Rüben darauf zur Zuckerfabrik der Nordzucker AG in Nordstemmen transportiert zu werden. Dort läuft noch bis zum 20. Januar 2021 die aktuelle Saison der Rübenverarbeitung.

Die gerodeteten Zuckerrüben werden auf großen Halden gelagert Quelle: Torsten Lippelt

Anzeige

„Trotz des recht trockenen Jahres sind die Landwirte mit ihrer Erntemenge recht zufrieden“, sagt Hemmingens Bezirkslandwirt Burkhard Köhler aus Ohlendorf. Die Zuckerrüben hätten sich durch rechtzeitige Niederschläge seit Juni insgesamt noch gut entwickelt. Um sich die Arbeit mit den Rübenrodern nicht durch Schlechtwetterlagen und matschige Äcker zu erschweren, haben die Hemminger Landwirte zugesehen, dass sie mit der Erntearbeit im Laufe des Novembers fertig werden. In sogenannten Mieten – mal abgedeckt, mal nicht – werden die Rüben nun an den Feldrändern rund um Hemmingen gelagert.

Rübenverarbeitung läuft

Mitte September lief niedersachsenweit die Ernte und Verarbeitung der Zuckerrüben an – auch Kampagne genannt. Auf den landesweit rund 99.500 Hektar Anbaufläche wird pro Hektar seitens der Landwirtschaftskammer Niedersachsen dabei ein vergleichbarer Ertrag im Mittel der letzten fünf Jahre erwartet: 75,5 Tonnen – oder sogar noch etwas besser.

Die gerodeteten Zuckerrüben lagern auf großen Halden - Mieten genannt - am Feldrand, so wie auf dem Bild zwischen Arnum und Ohlendorf. Quelle: Torsten Lippelt

Nicht nur Zucker zum Verzehr wird bei der Verarbeitung gewonnen, sondern auch Produkte wie Bioethanol und Düngemittel, Melasse und Tierfutter.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt