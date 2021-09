Hemmingen-Westerfeld

Der SC Hemmingen-Westerfeld kommt offenbar gut durch die Pandemie. Trotz Corona schließe der Verein sein Haushaltsjahr mit einem leichten Plus ab und verzeichne einen Zuwachs auf bald 1700 Mitglieder, verkündete der Vorsitzende Gerd Gerlach am Freitag bei der nachgeholten Jahresversammlung zufrieden. „Das ist eine stolze Zahl.“ Die Suche nach einem neuen Vereinsführung hingegen gestaltet sich schwieriger.

Aus persönlichen Gründen hatte Gerd Gerlach bei den anstehenden Vorstandswahlen nicht erneut kandidiert. Da sich aber niemand der 33 Anwesenden für die mögliche Nachfolge meldete, führt Gerlach sein Amt kommissarisch weiter bis zur nächsten Versammlung. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Korpiun kündigte gleichfalls an, nicht erneut kandidieren zu wollen. Auch die Wahl des Kassenwarts sowie des Pressewarts wurde auf das Frühjahr 2022 verschoben. Einstimmig bestätigen ließ sich hingen Jugendwart Nils Engelhardt. „Wir bleiben auf jeden Fall handlungsfähig“, beruhigte Gerlach die Anwesenden.

Zur Galerie Bei seiner wegen Corona verschobenen und nun im September nachgeholten Jahresversammlung 2021 ehrte der SC Hemmingen zahlreiche Mitglieder.

Mehr Aktive für die Vereinsarbeit zu mobilisieren ist eine Herausforderung für die nahe Zukunft. Unter der Überschrift „Projekt Zukunft“ sollen fünf Thementeams gebildet werden, in die sich Interessierte formlos mit eigenen Ideen einbringen können. Der Verein führt nach eigener Aussage unter anderem auch konzeptionelle Gespräche mit dem Systemberater Karl Schilling, Geschäftsführer des TK Hannover, des größten Breitensportvereins in der Landeshauptstadt. Auch gibt es Überlegungen für bauliche Veränderungen auf der Sportgelände. So denkt der Verein darüber nach, die Flutlichtbeleuchtung auf LED umzustellen.

Tanzsparte löst sich „altersbedingt“ auf

In seinem Jahresbericht informierte der Vorsitzende über die coronabedingten Einschränkungen und Umstellung auf mehr Onlineangebote. Zudem seien Teile der Anlagen saniert worden, wie der beleuchtete Eingang zur Gastronomie, und es wurde eine Partyzeltüberdachung für die Terrasse gekauft und aufgebaut. „In der Pandemie haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind“, sagte Gerlach. Sportler verschiedener Sparten, die sich sonst nie gesehen haben, hätten sich kennengelernt. Allerdings wurde eine „altersbedingt“ aufgelöst: die Tanzsparte. Im Durchschnitt waren die Teilnehmende dort zuletzt 83 Jahre alt. Die Sparte Aerobic-Bodygym hingegen feiert nun ihr 25-jähriges Bestehen.

Finanziell schließt der SC sein Haushaltsjahr 2020 mit einem kleinen Plus ab. Anstehende Darlehensrückzahlungen liefen problemlos, sodass auch noch ein neuer Rasenmäher angeschafft werden könne. Auch für 2021 rechnet der Vorstand mit einem kleinen Plus. Den Zuwachs auf knapp 1700 Mitglieder – vor zwei Jahren waren es 1300 – erklärte der Vorsitzende so: Einerseits seien aktuell alle Aktiven des Vereins erfasst, auch jene die nur einen einzelnen Kurs gebucht haben. Zum anderen gebe es mehrere zusätzliche Fußballmannschaften.

Diese langjährigen Mitglieder hat der SC geehrt Der SC Hemmingen ehrte am Freitag auch – teils in Abwesenheit – 25 treue Vereinsmitglieder. Mit 75 Jahren am längsten dabei ist Jürgen Helm. Für 50 Jahre wurden Werner Engelking, Wilhelm Benze, Horst Hilbich, Marlene Helm, Änne Koschay, Elke Meyer-Tjaden, Annerose Pages, Wolfgang-Jürgen Schmidt, Rosemarie Vela Gomez, Horst Werner und Frieder Wildhagen ausgezeichnet. Rainer Buthe, Edda und Klaus Fahrintholz, Maren Helm sowie Heinz Kiewitz sind seit 40 Jahren dabei, und eine Ehrung für 25 Jahre erhielten Brigitte Habermalz, Margret Heisler, Helga Jürgensmeier, Gertrud Keese, Martina und Horst Kreuzer, Anja Ohse und Brigitte Thoms. li

Bereits am Nachmittag hatte Dagmar Ernst vom Vorstand des Regionssportbundes langjährige SC-Mitglieder geehrt. Hinzu kamen am Abend noch Auszeichnung für die von der Versammlung offiziell zu beschließenden fünf neue Ehrenmitglieder Horst Hilbich, Wilhelm Benze, Ursula und Raymund Lindemann sowie Jürgen Helm. Letzterer wurde zuvor für 75-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. „Mit Fußball habe ich 1946 hier angefangen und bis zum 67. Lebensjahr gespielt“, berichtete der 87-Jährige. Auch habe er beim SC getanzt.

Von Torsten Lippelt