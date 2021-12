Hemmingen-Westerfeld

Der SC Hemmingen-Westerfeld wird 2022 die Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz erneuern. „Die dort bestehende Anlage wurde Anfang der Siebzigerjahre eingerichtet, als es noch ein Ascheplatz war“, sagt der Vorsitzende Gerd Gerlach. Er rechnet mit Kosten von rund 76.000 Euro. Der Verein habe dafür mehrere Förderanträge eingereicht.

Der Regionsausschuss für Umwelt und Klimaschutz hat sich jetzt einstimmig dafür ausgesprochen, 18 Vereine beim Umrüsten der Flutlichtanlagen zu unterstützen. Dazu zählt auch der SC Hemmingen-Westerfeld. Insgesamt will die Region für das Projekt 276.000 Euro investieren. Die Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover Rike Arff sagt: „Mit den beantragten Umrüstungen können insgesamt bis zu 45 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.“

SC lässt Leitungen für Flutlichtanlage erneuern

Gerlach rechnet mit maximal 48.000 Euro Förderung von der Region für den Hemminger Verein. „Gefördert wird nur der Austausch der Lampen. Bei uns sind es zwölf Halogenscheinwerfer, die auf LED-Beleuchtung umgestellt werden“, sagt er. Da die Anlage des Vereins aber schon so alt ist, müssen auch zahlreiche technische Leitungen erneuert werden. „Wir kommen bezüglich der Stromversorgung sonst an unsere Kapazitätsgrenzen.“

Die Erneuerung der Leitungen wird allerdings nicht von der Region Hannover gefördert. Gerlach sagte, er hoffe dafür auf Zuschüsse des Landessportbunds und der Stadt Hemmingen. Die Bescheide lägen aber noch nicht vor. Die konkrete Fördersummen kennt Gerlach somit noch nicht. „Wir haben es aber so geplant, dass der Verein die noch übrig bleibenden Kosten übernehmen kann“, sagt er.

LED-Technik: SC kann 9450 Kilowattstunden pro Jahr einsparen

Bevor der Verein die Förderanträge stellte, hat er eine vom Landessportbund geförderte professionelle Energiesparberatung in Anspruch genommen. Das Ergebnis war, dass der Verein mit der neuen LED-Beleuchtung etwa 9450 Kilowattstunden im Jahr einsparen kann. Zudem sei über einen Zeitraum von 20 Jahren eine CO2-Einsparung in Höhe von 83 Tonnen möglich. „Das lohnt sich. Wir gehen davon aus, dass auch diese Flutlichtanlage wieder 50 Jahre oder sogar länger in Betrieb sein wird“, sagt Gerlach.

Ein Vorteil der neuen Beleuchtung bestehe auch darin, dass das Licht dimmbar sei. „Bei Turnierspielen benötigen wir die volle Beleuchtung. Doch bei Trainingseinheiten können wir es hier und da sicherlich auch etwas dimmen und so noch mehr Energie sparen“, sagt Gerlach. Gelegentlich werde der Platz auch von der KGS Hemmingen zum Sport genutzt. „Die Schülerinnen und Schüler trainieren aber meist tagsüber und benötigen keine Beleuchtung. Zu 90 Prozent wird die Anlage vom Verein genutzt“, erläutert der Vorsitzende. Nach der bisherigen Planung sollen die notwendigen Arbeiten im Sommer 2022 beginnen und zu Beginn der Wintersaison abgeschlossen sein.

Der A-Platz soll neue Flutlichtmasten bekommen

Gerlach kündigt zudem an, dass am A-Platz, auf dem Fußballturniere ausgetragen werden, komplett neue Flutlichtmasten installiert werden sollen. Diese werden nach seiner bisherigen Kenntnis nicht gefördert. Bis zur Umsetzung soll es aber auch noch ein wenig dauern. „Wir müssen einen Bauantrag stellen. Die Auflagen dafür sind jedoch hoch, da der Platz in einem Naturschutzgebiet und einem Überschwemmungsgebiet liegt.“

Zudem sollen Behörden darauf hingewiesen haben, dass bei den notwendigen Grabungen mit historischen Funden gerechnet werde. Somit müsste das Projekt von fachkundigen Archäologen begleitet werden. „Im nächsten Jahr wird dieses Projekt vermutlich noch nicht klappen“, sagt Gerlach.

Von Tobias Lehmann