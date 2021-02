Hemmingen

Udo Scherer ist sauer. Das wird in der Pressemitteilung deutlich, die er als Mitglied der Ortsgruppe Hemmingen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) formuliert hat. Während der vergangenen Woche haben sich seiner Aussage nach mehrere Radfahrer beim ADFC gemeldet und über nicht geräumte Radwege beschwert. „Das zunächst verständnisvolle Warten auf den Winterräumdienst schlägt um in Fassungslosigkeit. Alle Sonntagsreden von Verkehrswende mit Radverkehr als relevantem Baustein oder als Bestandteil kommunaler Absichtserklärungen sind offenbar passé“, teilt Scherer mit.

ADFC fordert vom Winterdienst geräumte Radwege ein

Scherer kritisiert, dass sich der Räumdienst nur auf den Straßenverkehr konzentriert habe. Er weist darauf hin, dass es auch für Fahrräder Reifen mit Spikes gebe, die das Fahren im Winter auch auf vereisten Flächen möglich machen. Doch geräumt sein müssen die Radwege. „Es hat sich dort bereits eine feste und nicht räumbare Schicht gebildet, die sich nur wie über Kopfsteinpflaster befahren lässt“, sagt Scherer. Er fordert, dass sich die verantwortlichen Stellen in Zeiten des Klimawandels auf extreme Wetterereignisse besser einstellen. „Es braucht auch zupackende Fahrten des Winterdienstes auf Radwegen und nicht nur lobende Worte für den Radverkehr beim sommerlichen Stadtradeln“, schließt Scherer seine Mitteilung.

Fachbereichsleiter Sven Bertram weist zunächst auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Radwege hin. Für die Radwege entlang von Landesstraßen ist zum Beispiel das Land zuständig. Den Radweg zwischen Arnum und Pattensen hat die Stadt Hemmingen jedoch in Absprache mit der Straßenmeisterei Wennigsen jetzt selbst geräumt. „Wir haben speziell zu diesem Abschnitt einige Beschwerden bekommen“, sagt Bertram. Die Mitarbeiter des Betriebshofs der Stadt Hemmingen haben den gesamten Abschnitt am Montag bis zur Stadtgrenze von Pattensen komplett geräumt.

Teilweise sind Anwohner für die Räumung der Radwege zuständig

Innerorts hat die Stadt Hemmingen per Satzung die Räumung einiger Radwege in die Verantwortung der Bürger übertragen. Das betrifft zum Beispiel den Radweg an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld. „Wir kontrollieren das auch. Doch aufgrund der Witterung in der vergangenen Woche war das nicht regelmäßig und flächendeckend möglich“, sagt Bertram. Einige Bereiche für Radfahrer seien auch so schmal, dass der Winterdienst dort nur auf schwierige Weise aktiv werden könne. Jetzt wird sich das Problem voraussichtlich von selbst lösen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird die Temperatur bereits ab Dienstag über null Grad steigen, und Eis und Schnee werden somit tauen.

