Hemmingen

Bei den Schottergärten soll die Stadt Hemmingen bei der geplanten Linie bleiben. Das bedeutet: In neuen Bebauungsplänen sind die Stein-, Kies- und Schotterflächen tabu – das wäre ein Novum in Hemmingen – und bestehende Schottergärten dürfen bleiben. Allerdings sollen die Eigentümer dazu bewegt werden, sie auf freiwilliger Basis umzugestalten.

Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss ist damit jetzt dem Votum des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt und dem entsprechenden Antrag der SPD/CDU-Koalition gefolgt. Am Donnerstag, 15. Juli, soll der Rat den Antrag beschließen.

Rat diskutiert vor Sommerpause über Schottergärten

Das Gremium tagt dann nicht nur zum letzten Mal vor der Sommerpause, sondern auch das letzte Mal vor der Kommunalwahl am 12. September. Die letzte Ratssitzung in der laufenden Wahlperiode ist für den 30. September geplant. Der neue Rat konstituiert sich erst am 4. November.

Die Sitzung am 15. Juli im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist hybrid. Das bedeutet, dass einige Mitglieder per Videokonferenz zugeschaltet werden. Einen öffentlichen Stream gibt es nicht. Interessierte Zuhörer, die die Sitzung verfolgen möchten, müssen ins Rathaus kommen. Allerdings ist die Zahl der Plätze wegen Corona auf 15 begrenzt. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Von Andreas Zimmer