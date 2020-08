Hemmingen

Beim Thema Schottergärten messe die Stadt mit zweierlei Maß, meint Ursula Schnabel. Die Wilkenburgerin hat einen Schottergarten vor ihrem Haus am Riehefeld, den sie pflegt und in dem meist auch etwas blüht. Direkt gegenüber befindet sich eine kleine öffentliche Fläche der Stadt. Schnabel kritisiert, dass die Stadt dort seit etwa einem Jahr nichts mehr gemacht habe. Dabei hatte die Stadt erst vor wenigen Tagen in ihrem Mitteilungsblatt betont, dass sie auf Schottergärten verzichte, Grünflächen bevorzuge und hierbei „mit gutem Beispiel“ vorangehe. Ein gutes Beispiel sei die öffentliche Grünfläche am Riehefeld nicht gerade, sagt Schnabel.

Eine von mehreren kleinen Blühinseln am Riehefeld in Wilkenburg. Quelle: Andreas Zimmer

Claus Schmidt, Leiter des städtischen Betriebshofs, teilte auf Anfrage mit, dass das Versäumnis auf einen Wechsel bei den Zuständigkeiten zurückzuführen sei, nachdem eine Mitarbeiterin in eine andere Kommune gewechselt war. „Wir werden in Wilkenburg nacharbeiten“, kündigte er an.

Schottergarten vs. Blühwiese

Eigentlich sollte auf der Fläche wie bei allen anderen in der Straße auch ein Schild stehen: „Hier entsteht eine Blüh-/Bienenwiese – wir bitten um Rücksichtnahme.“ Es sei unklar, wo das Schild abgeblieben ist. Die kleinen Blühflächen am Riehefeld seien ein 2018 gestartetes und stadtweit einmaliges Versuchsprojekt. Bisher hat die Stadt Blüh- und Bienenwiesen nur auf großen Grundstücken angelegt. „Wir wollten die Bodendecker in Wilkenburg nicht erneuern, sondern haben stattdessen versucht, Blühwiesen auf begrenzter Fläche auszusäen.“

Auf den meisten Flächen am Riehefeld blüht mittlerweile auch etwas, nicht aber gegenüber von Schnabels Haus. „Dort kommen Pflanzen hoch, die dort nicht hochkommen sollten“, räumte Schmidt ein. Generell lägen Blühwiesen aber eben immer im Auge des Betrachters: Für die einen sei es Natur, für die anderen mache es einen eher ungepflegten Eindruck.

So sieht der Schottergarten von Ursula Schnabel aus. Quelle: Andreas Zimmer

Geringerer Pflegeaufwand

Für Ursula Schnabel ist es Letzteres. Die 76-Jährige erläutert, dass sie ihren Schottergarten vor zehn Jahren angelegt habe, um den Pflegeaufwand zu verringern. Der Garten werde automatisch bewässert. Einige Pflanzen im Vorgarten seien auch mit Erde bedeckt. „Anregungen habe ich mir auf einer Gartenschau geholt“, sagt sie. Meist blühe etwas: im Frühjahr zum Beispiel der Rhododendron und zurzeit die Hortensien.

Von Andreas Zimmer