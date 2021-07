Schülerzeitung der Grundschule Hiddestorf erhält Preis

Hiddestorf

Eine ganze besondere Ehrung haben die jungen Redakteure der Zeitungs-AG an der Grundschule Hiddestorf Anfang des Monats erhalten. Für ihre „Eulenpost“ bekam die Gruppe den Jugendförderpreis 2020 der Bürgerstiftung Hemmingen.

Aufgrund der Corona-Pandemie überreichte Birgitt Spengler von der Stiftung den Preis nicht im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung, sondern auf dem Schulhof. Doch das tat der Sache keinen Abbruch. Die AG unter der Leitung von Anke Schenck freute sich trotzdem sehr.

Zwölf Kinder beteiligen sich an der Schülerzeitung

Spengler würdigte die besonderen Leistungen der zwölf Kinder, die sich beteiligen. In der „Eulenpost“ erscheinen viele Artikel über Tiere, Sportarten, Vereine, Musik, aber auch über Schulfächer wie Mathe und Deutsch. Auch Rätsel und Witze dürfen in den Ausgaben nicht fehlen. Dafür recherchieren die jungen Redakteure im Internet und in Büchern, schreiben Texte am Computer und suchen passendes Bildmaterial.

Die Kinder hatten viele gute Vorschläge, was von den insgesamt 200 Euro Preisgeld für die Schulgemeinschaft angeschafft werden könnte. Ein kleiner Teil soll für die Abschlussfeier der vierten Klasse ausgegeben werden. „Wir haben uns sehr über diese Anerkennung und Wertschätzung gefreut. Herzlichen Dank an die Bürgerstiftung Hemmingen“, heißt es seitens der Einrichtung.

Von Janna Silinger