Hemmingen

Viele Kinder lernen jährlich bei der DLRG-Ortsgruppe Hemmingen schwimmen. „Doch während der Lockdowns wegen des Coronavirus durften keine Schwimmkurse angeboten werden. Die Wartelisten werden länger“, sagte Wolfgang Lohmann jetzt im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld. Der technische Leiter für den Bereich Ausbildung der DLRG-Ortsgruppe Hemmingen schätzt: „Es wird sicher ein Jahr dauern, bis wir den Ausfall des Schwimmunterrichts wieder aufgeholt haben.“

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), deren Vorstand jetzt 15 Mitglieder eingeladen hatte, um sie für besondere Verdienste und langjährige Unterstützung auszuzeichnen, bietet seit einigen Jahren Nichtschwimmerkurse an. Eingeführt hat das Angebot die stellvertretende Vorsitzende Susanne Lohmann. „Wir haben uns früher immer auf die Ausbildung von Rettungsschwimmern konzentriert. Doch es spricht nichts dagegen, dass die DLRG auch Kindern das Schwimmern beibringt“, sagte sie. Kinder können für die Nichtschwimmerkurse im Internet auf der Seite hemmingen.dlrg.de angemeldet werden. In den nächsten Monaten sollen regelmäßig neue Kurse beginnen.

DLRG sucht Übungsleiter für Nichtschwimmerkurse

Früher leitete Susanne Lohmann die im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld angebotenen Nichtschwimmerkurse selbst. Heute bietet sie Aqua-Fitness-Kurse für Senioren an. „Das entspricht eher meinem Alter. Das Training der Kinder überlasse ich jetzt jüngeren Ausbildern“, sagte sie. Allerdings sei es für die Ortsgruppe häufig schwierig, geeignete Übungsleiter zu finden. „In vielen Sportvereinen bekommen die Übungsleiter zumindest eine Aufwandsentschädigung. Bei uns ist es eine rein freiwillige Leistung, die nicht vergütet wird“, erläuterte Susanne Lohmann.

Für ihre Verdienste um den Verein bekam sie nun gemeinsam mit Ehemann Wolfgang Lohmann das DLRG-Ehrenabzeichen in Gold. Harald Nülle, stellvertretender Leiter des DLRG-Bezirks Hannover-Land, verlieh ihnen diese zweithöchste Ehrung bei der DLRG und lobte den jahrelangen besonderen Einsatz der Familie Lohmann. Wolfgang Lohmann hat seine Vereinsarbeit sogar mit seinem Beruf verbunden. Er ist Hausmeister an der KGS in Hemmingen-Westerfeld und bietet dort in Absprache mit der Schule und DLRG eine Arbeitsgemeinschaft Schwimmen an.

Gründungsmitglied Peter Stahlhut wird ausgezeichnet

Nülle zeichnete noch 13 weitere Vereinsmitglieder mit Ehrenabzeichen in Silber und Bronze für besondere Verdienste und Ehrennadeln für langjährige Unterstützung der DLRG Hemmingen aus. Er überreichte ihnen die Urkunden, verzichtete aber im Hinblick auf den Infektionsschutz auf das persönliche Anstecken der Nadel. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Stahlhut ausgezeichnet. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der 1970 gebildeten Ortsgruppe. „Ich übernahm damals zunächst das Amt des Schriftführers und wurde später auch Vorsitzender“, sagte Stahlhut. Der Hemminger leitete die Ortsgruppe dann 24 Jahre lang. Sein Nachfolger ist Matthias Bremer, der immer noch im Amt ist. Auch Bremer wurde für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Harald Nülle (links) ehrt DLRG-Mitglieder für besondere Leistungen: Peter Stahlhut (hintere Reihe von links), Matthias Bremer, Wolfgang Lohmann, Maximilian Zarte, Johannes Reese, Hans-Jürgen Fricke und Axel Kistenmacher. Vordere Reihe von links: Susanne Lohmann, Jessica Lohmann, Martin Zarte, Katjana Zarte, Christiane Kerres, Heike Kistenmacher, Sabine Stahlhut und Jan Lohmann. Quelle: Tobias Lehmann

Bremer hatte auch zu der Veranstaltung im Strandbad eingeladen. „Im vergangenen Jahr haben wir auf die Ehrungen verzichtet, weil wir wegen des Coronavirus nur online tagen konnten. Jetzt wollten wir damit jedoch nicht länger warten“, sagte er. Die eigentliche Jahresversammlung war auch 2021 noch online. „Wir haben nur die zu ehrenden Mitglieder aus den Jahren 2020 und 2021 zu einem persönlichen Treffen eingeladen und bleiben in kleiner Runde“, sagte Bremer. Als kleiner Dank für das ehrenamtliche Engagement wurde nach der offiziellen Auszeichnung im Strandbad gegrillt.

Von Tobias Lehmann