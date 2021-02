Hannover

Vollmundig werben die Macher eines neuen Internetportals für mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt, der jetzt ganz „neu vermessen“ werde. Das junge Münchener Unternehmen Scoperty will die Branche aufrollen und zeigt auf seiner Internetseite nun auch für Niedersachsen zu (fast) jedem Wohnhaus einen möglichen Immobilienpreis an. Das Konzept ist nicht unumstritten – aber so simpel und eingängig, dass es die Branche aufschreckt.

Scoperty will Immobilienpreise hausgenau zeigen

Wer bisher wissen will, was eine Immobilie wert ist – sei es als Kaufinteressent oder Eigentümerin –, hat es in Deutschland nicht leicht. Man kann bei den Gutachterausschüssen der Katasterämter Anfragen stellen, was aber relativ schwerfällig und auf Dauer auch teuer ist. Man kann sich selbst Gutachter bestellen, die dann über verschiedene Verfahren einen Preis errechnen – aber ein anderer Gutachter käme vielleicht zu einer anderen Summe. Inzwischen bieten auch viele Makler eine kostenlose Immobilienbewertung an: Schließlich lässt sich an einem möglichen Folgeauftrag viel Geld verdienen.

Und das genau ist auch das Konzept von Scoperty – nur, dass das süddeutsche Unternehmen seine Geschäftsidee in wolkige Begriffe wie Transparenz und „Hilfe zur Selbsthilfe“ kleidet.

Big-Data und Datenschutz

Was die Firma unter Gründer Michael Kasch geschaffen hat, ist tatsächlich ein beeindruckendes Beispiel dafür, was sich mit Big-Data und klug programmierten Algorithmen präsentieren lässt. Angefangen hat alles im Münchner Raum, aber seit neuestem lässt sich nun auch für Niedersachsen und andere norddeutsche Länder fast durchgehend Haus für Haus an nahezu jeder Straße ein Immobilien-Schätzwert auf der Internetseite ablesen.

Darf man das? Ja, sagt Gründer Kasch. Aus Datenschutzsicht spreche nichts dagegen, weil jeder Immobilieneigentümer auf der Scoperty-Seite unkompliziert widersprechen könne. Ähnlich wie bei Google Street View die Hausansichten grau gestellt werden, würden auch bei Scoperty die Daten entfernt.

„Offenkundig Unfug“: Kritik an Scoperty

Was sich da aber kostenlos als scheinbare Immobilientransparenz präsentiert, ist in Wahrheit bisher nur ein grober Schätzrahmen, dessen Aussagekraft mindestens fragwürdig ist. „Das System suggeriert, dass die Informationen richtig sind, aber es wird in Wahrheit eher zur Verwirrung der Leute führen“, sagt Maria del Carmen Weber vom Vorstand des Immobilienverbands IVD-Nord. Sie ist selbst Maklerin in Hannover und hat für die HAZ stichprobenartig gecheckt, was von dem Angebot zu halten ist. „Ich habe mir bei Scoperty mein Nachbarhaus angeschaut“, sagt sie: „Das trägt eine Jugendstilfassade, wird aber mit Baujahr 1965 angegeben. Wenn schon diese Information offenkundig Unfug ist, wie soll dann alles andere stimmen?“

So sieht zum Beispiel in Hannover im Viertel am Klagesmarkt die Preisübersicht von Scoperty aus. In der grünen Box ist zu erkennen, wie viele Wohnungen die Immobilie hat. Die Summen geben an, was eine Wohnung kosten könnte. Wenn die Box blau ist, hat ein Eigentümer bereits seine Daten individuell verfeinert. Quelle: Scoperty/Screenshot

Scoperty-Gründer Kasch sagt: „Meines Wissens nach bieten wir den größten Überblick über den Immobilienmarkt in Deutschland.“ Das stimmt. Eine derart große Übersicht ist nirgends sonst gratis verfügbar. Und der Blick darauf, was Nachbars Haus denn wohl wert sein könnte, ist verlockend. Nur: Je genauer man auf die einzelnen Angaben schaut, desto klarer wird, wie unpräzise die Angaben sind.

Viele Partner im Boot

Nach eigenen Angaben wurden Datenmengen von riesigem Ausmaß übereinandergelegt. Teilweise sollen sie von den Landesvermessungsämtern stammen, teilweise aber auch vom Dienstleister Infas360, der sich auf Geodatenanalyse spezialisiert hat und für Scoperty zum Beispiel die Information liefert, wie viele Wohnungen jedes Gebäude hat. Für die Preisbewertung sei der Dienstleister Sprengnetter im Boot, sagt Kasch: Er liefert vielen Banken vor dem Abschluss von Immobilien-Kaufverträgen Daten darüber, ob der Kaufpreis realistisch ist.

Zusammen mit Harburg an der Spitze der niedersächsischen Immobilienpreisskala: Norderney mit Einfamilienhäusern, deren Schätzpreise bis weit in den Millionenbereich gehen. Quelle: Scoperty/Screenshot

Was aber herauskommt, sieht zwar gut aus, löst beim Eigentümerverein Haus & Grund in Hannover aber Zweifel aus. „Wir empfehlen Eigentümern dringend, ihre Immobilie von Zeit zu Zeit bewerten zu lassen“, sagt Geschäftsführerin Mady Beißner. „Da spielen dann aber viel mehr Faktoren hinein, als dieses Portal zugrundelegt. Solche Algorithmen können keinen fachkundigen Makler ersetzen.“ Auch IVD-Vorstand Carmen Weber sagt: „Die Lage, die Zahl der Wohnungen im Haus und der ungefähre Schätzpreis sind nicht einmal ein Fünftel der Daten, die ich für eine Immobilienbewertung heranziehe.“ Ob es im Haus Investitionsstau gebe, ob eine Eigentümergemeinschaft Rücklagen gebildet hat, ob die Bewohner regelmäßig Miete zahlen, all das seien wichtige Faktoren bei der Bestimmung eines Kaufpreises.

35 Millionen Schätzwerte

Scoperty-Manager Kasch räumt ein, dass die Daten (noch) nicht perfekt sind. Etwa 40 Millionen Immobilien gibt es in Deutschland. Davon seien jetzt mehr als 35 Millionen in Scoperty mit Schätzwerten erfasst. Geht es nach dem Unternehmen, dann vervollständigen jetzt möglichst viele Eigentümer ihren Datensatz um einige Angaben, etwa zu genauen Quadratmeterzahlen und zum Zustand der Immobilie. Je mehr mitmachten, desto präziser würden die abrufbaren Daten.

Jeder Eigentümer kann die Datensätze vervollständigen – oder Widerspruch gegen die Veröffentlichung einlegen (unten). Nach Angaben der Scoperty-Manager wird dann sofort gelöscht. Quelle: Scoperty/Screenshot

Was nach fröhlicher Gemeinschaftsaktion klingt, ist in Wahrheit aber natürlich Kern des Geschäftsmodells. Das eigentliche Ziel von Scoperty ist, verkaufswillige Eigentümer an Makler und andersherum auch Kaufinteressenten an Immobilienfinanzierer zu vermitteln. Von beiden erhält Scoperty Provision. „Natürlich wollen wir an den Transaktionen mitverdienen“, räumt Kasch auf Nachfrage ein.

Lukratives Geschäftsmodell im Immobilienmarkt

Das Geschäftsmodell scheint lukrativ zu sein. Die Interhyp, bei der Kasch früher gearbeitet hat, ist über ihre niederländische Muttergesellschaft ING mit Venture-Kapital in das Start-up Scoperty eingestiegen, auch Datenspezialist Sprengnetter wirkt an der Finanzierung mit. Der Immobilienmarkt boomt seit einigen Jahren, die Preise haben sich weit mehr als verdoppelt. In Hannover wird für dieses Jahr ein Anstieg bei Gebrauchtimmobilien um weitere 14 Prozent erwartet. Auf niedersächsischen Inseln wie Norderney werden für ein durchschnittliches Einfamilienhaus inzwischen mehr als 6000 Euro pro Quadratmeter bezahlt, während es im strukturschwachen Holzminder Raum derzeit etwa 900 Euro sind. Von der Unsicherheit, die diese Spannweiten auslösen, profitiert ein Portal wie Scoperty.

Kritik: „Da können wir bald ja auch Bankkonten offenlegen“ Beim Eigentümerverein Haus & Grund in Hannover hat Geschäftsführerin Mady Beißner große Bedenken, was das „öffentliche Zurschaustellen von Immobilienpreisen“ betrifft. „Es ist erstaunlich, dass das mit unseren sonst sehr strikten Datenschutzgesetzen in Einklang zu bringen ist“, sagt sie: „Da können wir bald ja auch die Bankkonten offenlegen.“ Bundesweit kritisieren Immobilienexperten, dass Algorithmen nicht Gutachter ersetzen können, wenn die Datengrundlage unvollständig ist. Der Trend aber, sich über automatisierte Systeme zumindest Anhaltspunkte für Immobilienpreise liefern zu lassen, ist längst Realität. Nahezu alle Banken und Finanzierer bedienen sich an Datensätzen, wie Scoperty sie jetzt erstmals öffentlich zugänglich macht. „Ein bisschen Bauernfängerei“ sei das System, sagt Maria del Carmen Weber vom Vorstand des Immobilienverbands IVD-Nord. Wenn es in Wahrheit nur darum gehe, mit oberflächlich gesammelten Daten potenzielle Nutzer an Partner zu vermitteln, dann sei der Ansatz „fahrlässig: Wir reden schließlich darüber, dass Menschen das vielleicht teuerste Gut ihres Lebens kaufen oder verkaufen wollen. Da sollte niemand mit groben Schätzdaten Verwirrung stiften.“

Von Conrad von Meding