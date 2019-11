Döhren-Wülfel

In Hannover ist die Zahl der Straftaten von 2017 auf 2018 um 9,9 Prozent gesunken, in Döhren-Wülfel dagegen um 4,9 Prozent gestiegen. Das erklärte Polizeidirektorin Ilka Kreye, Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Süd, in der vergangenen Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel. Dieser Anstieg sei aber kein Grund zur Sorge, erklärte die Beamtin bei der Vorstellung des gemeinsamen Sicherheitsberichts von Polizeidirektion und Stadt Hannover – er liege innerhalb der normalen Schwankungsbreite der vergangenen fünf Jahre. So stieg die Zahl der Straftaten zwar von 2811 (in 2017) auf 2949 (in 2018) – allerdings hatte sie im Jahr 2014 schon bei 2975 gelegen und im Jahr 2015 sogar bei 3205. Besonders stark abgenommen hat in Döhren-Wülfel die Zahl der Wohnungseinbrüche, vermehrt registriert wurden Drogendelikte.

Bessere Aufklärungsquote

Über dem hannoverschen Durchschnitt liegt der Stadtbezirk bei der Aufklärungsquote: Stadtweit wurden 62,72 Prozent der Vergehen und Verbrechen aufgeklärt, in Döhren-Wülfel waren es 64,33 Prozent. Die Zahl der Einbrüche in Wohnungen, die die Polizei 2018 aufnahm, lag bei 77 (im Vorjahr waren es 109). Allerdings sollte man auch diese Verringerung nicht überbewerten, da es auch schon Jahre mit noch weniger Wohnungseinbrüchen gab. So wurden 2015 nur 62 derartige Taten im Stadtbezirk vermeldet, im Folgejahr 65. Ilka Kreye wies darauf hin, dass eine angemessene Sicherung von Wohnungen und Häusern potenzielle Täter oft zur Aufgabe zwingt; die Polizei halte hier verschiedene Beratungsangebote vor, die die Bürger unbedingt nutzen sollten.

Die Zahl der Rauschgiftdelikte nahm von 159 (im Jahr 2017) auf 207 (in 2018) zu. „Trotzdem ist Döhren-Wülfel überhaupt kein Schwerpunktbezirk für Drogendelikte“, stellte die Polizeidirektorin fest. Dass diese Zahl um knapp 50 gestiegen sei, hänge auch mit dem Umfang der Kontrollen zusammen: „Je mehr die Polizei kontrolliert, desto mehr Treffer landet sie.“ Doch unter dem Strich darf man auch diesen Anstieg nicht überbewerten. So schwankte die Zahl der Rauschgiftdelikte in Döhren-Wülfel in den vergangenen fünf Jahren zwischen 128 (in 2016) und 273 (in 2014).

Alkohol begünstigt Prügelattacken

Körperverletzungen registrierte die Polizei im Vorjahr zwischen Waldheim und Wülfel 266 Mal, im Vergleich zum davorliegenden Zeitraum ein ungefähr gleichbleibender Wert. Besonders bei Großveranstaltungen, etwa nach Geschäftsschluss bei Messen oder im Rahmen von großen Konzerten, kommt es häufiger zu handfesten Auseinandersetzungen von – meist betrunkenen – Besuchern. Naturgemäß ist die Aufklärungsquote bei diesen Delikten besonders hoch, lag 2018 bei 91,73 Prozent.

Das andere Extrem in Bezug auf die Aufklärungsquote findet man bei Fahrraddiebstählen oder beim Entwenden von Kraftfahrzeugen bzw. dem Diebstahl von losen Gegenständen (wie Taschen) oder fest eingebautem Zubehör (wie Navigationsgeräten) aus Autos. Bei 129 Diebstählen von Fahrrädern in Döhren-Wülfel im Jahr 2018 lag die Aufklärungsquote bei gerade einmal 9,3 Prozent, von 179 Diebstahlsdelikten von oder aus Kraftfahrzeugen konnte die Polizei lediglich 10,06 Prozent aufklären.

„Um noch mehr Straftäter fassen zu können“, sagte Kreye, „sind wir auf möglichst viele Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.“ Bei einem Verdachtsfall solle man die Polizei lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen, so die Beamtin; sollte sich ein Hinweis als Fehlalarm entpuppen, werde niemandem der Kopf abgerissen.

Von Michael Zgoll