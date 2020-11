Hemmingen

Am Volkstrauertag der Kriegstoten und der Opfer von Gewalt gedenken, aber anders: So war es für dieses Jahr erstmals in Hemmingen geplant. Es sollte nicht mehr Feiern in nahezu jedem Stadtteil geben, hieß es aus dem Rat. Stattdessen sollte ein neues Format her. Die Stadtverwaltung schlug eine große zentrale Feier vor, die jedes Jahr in einem anderen Stadtteil stattfindet und in die Jugendliche einbezogen werden, um eine größere Öffentlichkeit zu erzielen. Zum anstehenden Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, wird es zwar eine Feier geben – groß darf sie aber wegen Corona nicht sein.

In der Arnumer Friedenskirche an Bockstraße beginnt um 11 Uhr eine Friedensandacht. Dabei wirken nicht nur Bürgermeister Claus Schacht und die Arnumer Pastorin Christine Behler mit – auch Konfirmanden aus der Kirchengemeinde sind am Start. Zum Thema „Ich wünsche mir einen Tag, an dem ...“ äußern die Jugendlichen ihre Gedanken zur Zukunft in Frieden und Freiheit.

Volkstrauertag : Keine öffentliche Feier am Mahnmal

Am Mahnmal auf dem Arnumer Friedhof am Osterbruchweg wird danach zwar ein Kranz niedergelegt, aber die öffentliche Gedenkfeier dort entfällt wegen Corona. Nur Schacht und Behler sind dort.

Beide berichten, dass sie sich im laufenden Konfirmandenunterricht mit dem Jugendlichen zu dem Thema Volkstrauertag ausgetauscht haben. „Es war eine sehr spannende und anregende Diskussionsrunde mit den jungen Menschen, die sich zum Teil zum ersten Mal mit dem Thema Krieg, Flucht und Vertreibung beschäftigt haben“, sagt Schacht, der beide Gruppen des Arnumer Jahrgangs besuchte. Die Jugendlichen hätten erläutert, welche Assoziationen Jugendliche zu den Themen Volk und Trauer haben. Erinnerungen aus der Familiengeschichte seien erzählt und der Wunsch nach Frieden in der Welt deutlich formuliert worden.

Verbindendes Element

„Das ist das verbindende Element zwischen den Generationen“, sagt Behler. Die Jugendlichen wünschen sich zudem, diesem Tag vielleicht in der Zukunft einen anderen Namen zu geben.

Die Gedenkveranstaltungen in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet waren alle vormittags. Dabei haben Bürgermeister Claus Schacht und die Erste Stadträtin Regina Steinhoff gesprochen, die stellvertretenden Bürgermeister und beziehungsweise oder weitere Ratsmitglieder. 2019 gab es Gedenkveranstaltungen in Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf (mit Ohlendorf) und Wilkenburg.

