Laatzen/Hemmingen/Müllingen

Der Sozialverband SoVD stellt sich in Laatzen und Hemmingen komplett neu auf: Nachdem sich alle sieben Ortsverbände im vergangenen Jahr auf Beschluss ihrer jeweiligen Mitglieder formell aufgelöst haben, soll nun ein neuer, gemeinsamer Ortsverband Laatzen-Hemmingen ins Leben gerufen werden. Die Mitglieder sind dazu aufgerufen, am Sonnabend, 26. Februar, zur Gründungsversammlung in die Albert-Einstein-Schule zu kommen.

„Da wir nicht mehr in allen Ortsteilen Vorstände gefunden haben, wollen wir jetzt einen großen SoVD für alle Ortsteile gründen“, sagt der SoVD-Kreisverbandsvorsitzende Jürgen Mroz, der bislang auch den Ortsverband Rethen sowie kommissarisch Laatzen anführte. Hinter dem SoVD liegen mehrere Monate der Vorbereitung, um nun den großen Schritt zu gehen. Mroz freut sich vor allem darüber, dass das Personaltableau für die neue Einheit steht. „Wir haben es geschafft, für den SoVD Laatzen-Hemmingen ein schlagkräftiges Team zu finden“, sagt der Kreisvorsitzende.

Kandidaten für neuen Vorstand stehen bereit

Der Plan sieht vor, einerseits einen neuen Vorstand zu bilden, andererseits aber die bisherigen Ortsverbände als Ortsgruppen zu erhalten. „Hierfür haben sich in allen Ortsteilen Mitglieder gefunden, die diese Gruppen vor Ort betreuten werden“, sagt Mroz. Der Vorteil liegt auf der Hand: Anstelle der bisherigen sieben Vorstände müssen künftig nur noch Mitglieder für einen gemeinsamen Vorstand gefunden werden – und pro Ortsgruppe ein Betreuer.

Bei der Gründungsversammlung am 26. Februar soll der Vorschlag für das neue Vorstandsteam vorgestellt werden. Als Vorsitzende stehe die bisherige Vorsitzende des SoVD Hemmingen, Petra Nünemann, bereit, als stellvertretende Vorsitzende Michaela Mahler aus Gleidingen und Michael Kleen aus Laatzen-Mitte. Designierte Schatzmeisterin wäre dann Brigitte Kleen, Schriftführerin Sabine Fehlhaber Stieler.

1800 Mitglieder sind zur Teilnahme aufgerufen

Die Einladungen an die rund 1800 SoVD-Mitglieder sind bereits verschickt worden, berichtet Dieter Mahler, der die Neugründung mit vorbereitet hat. Zur neuen, gemeinsamen Einheit zählen dann die bisherigen Ortsverbände Laatzen, Rethen, Gleidingen, Ingeln-Oesselse, Arnum/Wilkenburg/Harkenbleck und Hemmingen-Westerfeld sowie Müllingen: Der Sehnder Ortsteil gehörte beim SoVD auch bislang schon zum gemeinsamen Stadtverband Laatzen/Hemmingen.

Geleitet wird die Gründungsversammlung von Mroz, der die Mitglieder „eindringlich“ zur Teilnahme aufruft. Die Versammlung beginnt um 15 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule, Wülferoder Straße 46, in Laatzen-Mitte. Die Teilnehmerzahl ist laut Mahler wegen der Corona-Bestimmungen auf 150 begrenzt.

Von Johannes Dorndorf