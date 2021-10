Hemmingen

Was machen die vielen Feuerwehrfahrzeuge neben dem Lidl-Markt und der Drogerie dm in Hemmingen-Westerfeld? Mancher Kunde staunte beim Einkauf am Mittwochnachmittag nicht schlecht, und auch etliche Fahrer, die auf der Weetzener Landstraße im Feierabendstau standen, guckten interessiert herüber. Sie sahen Besonderes, und das gleich aus mehreren Gründen.

Auf diesem Gelände beginnen ab nächster Woche die Arbeiten für den Rohbau. Quelle: Andreas Zimmer

Zum einen war es der Spatenstich für das neue, eingeschossige Feuerwehrgerätehaus, zugleich einer der letzten offiziellen Termine von Bürgermeister Claus Schacht (SPD), der in den Ruhestand geht. Der ab Montag neue Verwaltungschef Jan Dingeldey (CDU) war auch unter den Gästen, aber noch als Ratsmitglied. Zum anderen ist es ein Novum in der Stadtgeschichte, dass zwei Ortsfeuerwehren – aus eigenem Antrieb, wie Schacht betonte – kooperieren und ein gemeinsames Gerätehaus beziehen. Wilkenburgs Ortsbrandmeister Timo Volkwein sprach deshalb auch von einem Meilenstein, während Thorsten Heitmann, Ortsbrandmeister von Hemmingen-Westerfeld, die Hoffnung auf eine „kurze Bauphase“ ausdrückte.

Gerätehaus der Feuerwehr neben Lidl soll 2023 fertig sein

Im ersten Quartal 2023 soll der Massivbau laut Verwaltung fertig sein. Zumindest haben die archäologischen Untersuchungen nichts Gravierendes ergeben und das Projekt nicht weiter verzögert. Bereits 2018 hatte die Stadt die Standortfrage geklärt und das Grundstück gekauft. Jene Firma, die bereits die Mensa der KGS in Hemmingen-Westerfeld errichtete, macht nun auch den Rohbau für das Gerätehaus. Mit dem Übungsturm als „schönes Symbol“ solle es zum „Ortseingang von Hemmingen“ werden, sagte Architekt Harald Kiefer, der zudem die „irre gut aufgestellte Verwaltung“ lobte. In manchen Kommunen liefen solche Projekte anders ab.

Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann spricht vor den Teilnehmern des Spatenstich-Termins. Quelle: Andreas Zimmer

Das sonnige Herbstwetter bei milden Temperaturen konnte nicht darüber hinwegtäuschen: Das Gerätehaus entsteht im Hochwassergebiet, was etliche Anwohner sorgt, befürchten sie doch überschwemmte Grundstücke, wenn das Wasser nicht mehr so ablaufen kann wie bisher. Bürgermeister Schacht betonte: „Wir nehmen die Ängste ernst. Kaum ein Bauvorhaben ist so intensiv untersucht worden wie dieses.“ Wohnungen oder Gewerbe sind in dem Gebiet nicht erlaubt, für ein öffentliches Gebäude wird eine Ausnahme gemacht.

Übungsturm an der Weetzener Landstraße

Einige Tage vor dem Spatenstich wurde bekannt, dass die Kosten von zuletzt 9,6 Millionen Euro mittlerweile auf etwa 11 Millionen Euro zusteuern. Schacht nannte den Mangel an bestimmten Materialien als Grund, aber auch die Schwierigkeit, Firmen zu finden, die in ihren Auftragsbüchern noch Termine frei haben. Die Stadt muss die Kosten aber nicht ganz allein tragen, sondern bekommt eine Förderung von 738.500 Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Bürgermeister Claus Schacht blickt zurück, wie es zu dem Bauvorhaben gekommen ist. Auf der Plakatwand ist das geplante Gerätehaus zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer

Unter anderem den Übungsturm und die Kleiderkammer wird auch die Stadtfeuerwehr nutzen. Die bestehenden Gerätehäuser in Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg sind zu alt, damit ist die Sicherheit der Feuerwehrleute auf Dauer nicht mehr gegeben. Es droht die Schließung der Gerätehäuser.

Was wird aus den Gerätehäusern?

Was wird aus den bestehenden Gerätehäusern, die beide der Stadt gehören? Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Schacht, für das Gerätehaus an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld gebe es bereits Interessenten, die es zu einem Wohnhaus umbauen möchten.

Das neue Gerätehaus in Zahlen 10 Stellplätze gibt es für die Feuerwehrfahrzeuge. 15 Meter hoch ist der Übungsturm. 24 Umkleiden stehen für Frauen zur Verfügung und 123 für Männer. 85 Meter lang ist das Gebäude. 100 Quadratmeter groß ist der Raum für die Jugendfeuerwehr. 250 Quadratmeter ist der Schulungsraum groß. 2562 Quadratmeter Fläche gibt es im geplanten Gebäude. 9670 Quadratmeter umfasst das Grundstück, das die Stadt 2018 gekauft hat. 10.700.000 Euro kostet das Bauvorhaben. Beim Ratsbeschluss 2018 ging die Stadt noch von etwa 7,4 Millionen Euro aus. zi

„Über die Zukunft des Wilkenburger Gerätehauses soll die Dorfgemeinschaft nachdenken.“ Es würde sich gut als Dorftreffpunkt eignen, gegebenenfalls kombiniert mit den Aktivitäten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Hemmingen. Diese ist auf mehrere Standorte verteilt. Der Mannschaftsbus und ein Rettungsboot zum Beispiel stehen in einer Garage an der Göttinger Landstraße, doch dieser Standort steht langfristig nicht mehr zur Verfügung.

Von Andreas Zimmer