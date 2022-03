Hemmingen-Westerfeld

Die Musikschule Hemmingen sammelt bei einem Konzert Spenden für Kinder in der Ukraine. Es beginnt am Sonntag, 13. März, um 17.30 Uhr im Forum der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld.

Musikschule Hemmingen gibt Konzert für Ukraine

Auftreten werden sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf Lieder aus dem Musical „Die drei ??? Kids“ von Peter Schindler und Boris Pfeiffer freuen. Auch die Bläsergruppen präsentieren einige Werke. Zudem tritt das Kükenorchester auf.

Wegen Corona gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für größere Spenden können vor Ort auch entsprechende Bescheinigungen ausgestellt werden, teilt die Musikschule mit.

Von Tobias Lehmann