Hiddestorf/Pattensen-Mitte

Manche Spaziergänger, Rad- und Autofahrer haben jetzt auf der Kreisstraße 226 zwischen Pattensen und Hiddestorf möglicherweise an den Satiriker Ephraim Kishon gedacht. Denn nacheinander war an verschiedenen Stellen die Hälfte der Fahrbahn mit Lübecker Hütchen abgesperrt und dahinter versuchten zwei Männer in Arbeitskleidung mit einer Maschine in den Asphalt zu bohren. War dies nicht auch so im „Blaumilchkanal“, mit dem Kishon der literarische Durchbruch gelang. Zwischen Pattensen und Hiddestorf ging es jedoch nicht um die Schaffung eines neuen Wasserweges, sondern schlicht um Probebohrungen.

Kreisstraße 226 Pattensen/Hiddestorf soll 2022 saniert werden

„Die Arbeiten wurden durch ein von uns beauftragtes Ingenieurbüro veranlasst“, teilte Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Fahrbahndecke der K 226 soll in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Abschnitt zwischen Pattensen und Hiddestorf erneuert werden, da sie zum Teil marode ist. Die Region rechnet dafür mit Kosten in einer Höhe von bis zu 360.000 Euro.

Von Torsten Lippelt