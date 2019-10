Sperrungen auf Südschnellweg und am Landwehrkreisel: Hannover wird zur Staufalle

Hannover

Am Mittwochabend haben unzählige Autofahrer in Hannover schon mal einen Vorgeschmack bekommen auf das, was sie in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Weil die Südschnellweg-Brücke über die Hildesheimer Straße wegen Reparaturen an den Schwellenübergängen in Richtung Sehnde gesperrt ist, stauten sich die Autos im Feierabendverkehr kilometerlang – von der Abfahrt an der Willmerstraße in Döhren bis zum Landwehrkreisel in Ricklingen. Und von Freitagmorgen an müssen die Autofahrer auf dem Südschnellweg und rund um den Landwehrkreisel mit noch längeren Staus rechnen.

Landwehrkreisel nur einspurig befahrbar

Noch in der Nacht zu Freitag soll eine Fahrspur des Landwehrkreisels gesperrt werden. Die dafür benötigten Absperrbaken standen am Donnerstagnachmittag schon rund um die Mittelinsel bereit. Zwei Wochen lang suchen Spezialisten dann auf der Grüninsel des Kreisels im Erdreich nach Bombenblindgängern und Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg. Hintergrund ist die bevorstehende Erweiterung des Kreisels um eine zusätzliche Fahrspur. Wegen der aus Sicherheitsgründen obligatorischen Blindgängersuche steht laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in den nächsten zwei Wochen am Landwehrkreisel nur eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Die Absperrbaken stehen schon bereit: Ab Freitag wird eine komplette Fahrspur des Kreisverkehrs für etwa zwei Wochen gesperrt. Quelle: Ingo Rodriguez

Frankfurter Allee bis Montag gesperrt

Und damit nicht genug: Parallel zu den Arbeiten am Landwehrkreisel gehen die Bauarbeiten an der neuen B3-Ortsumgehung bei Hemmingen in eine entscheidende Phase. Darum wird die Frankfurter Allee zwischen Hemmingen-Westerfeld und dem Landwehrkreisel in Fahrtrichtung Norden bis Montagmorgen, 5 Uhr, voll gesperrt. Autofahrer aus Richtung Hemmingen werden über die Göttinger Chaussee und den Ricklinger Kreisel zum Landwehrkreisel umgeleitet – nur so gelangen Autofahrer aus Hemmingen und Oberricklingen auch auf den Südschnellweg. In Fahrtrichtung Süden ist die Frankfurter Allee zwischen Landwehrkreisel und Hemmingen-Westerfeld einspurig befahrbar.

Laut Landesbehörde sind in diesem Bereich Bauarbeiten notwendig, um die bereits umgebaute Bundesstraße 3 im Bereich der Frankfurter Allee nördlich des Mühlenholzweges an die neue Hemminger Ortsumgehung anzuschließen. Südlich der Abzweigung in Richtung Hemmingen und Ricklingen wurde kürzlich eine Brückenverbindung zur neuen Umgehungsstraße gebaut. Nach Angaben der Landesbehörde sollen dort nun die Asphaltschichten an die Frankfurter Allee angepasst werden.

Auf der Frankfurter Allee soll südlich des Landwehrkreisels die Asphaltschicht an die Brücke zur neuen Umgehungsstraße angepasst werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Planer wollen von einer Fehlplanung nichts wissen

Die Sperrung der Schnellwegbrücke, die Bombensuche am Landwehrkreisel und der Anschluss der neuen Ortsumgehung werden Autofahrer in dem Bereich in den nächsten Wochen auf eine Geduldsprobe stellen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr rät deshalb eindringlich, den gesamten Bereich weiträumig zu umfahren. Dort werde es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, langen Wartezeiten und Engpässen kommen. Vorwürfe einer Fehlplanung weist Friedhelm Fischer, Leiter der Behörde in Hannover, zurück – obwohl gleich drei Großbaustellen zeitlich zusammenfallen: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden“, sagt er. Die Alternative wäre gewesen, „den Kreisverkehr während der Bombensondierung komplett zu sperren“.

Auf dem Südschnellweg bilden sich derzeit wegen der Brückenreparatur lange Staus bis zurück zum Landwehrkreisel. Quelle: Christian Elsner

Sperrung auf dem Südschnellweg dauert noch Wochen

Zur größten Geduldsprobe wird für Autofahrer jedoch vermutlich die Reparatur der Südschnellwegbrücke: Mindestens drei Wochen lang ist die Brücke über der Hildesheimer Straße zunächst in Richtung Peine voll gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn kann der Bereich in dieser Zeit nur mit Tempo 30 passiert werden. Anschließend soll vom 18. Oktober an die Gegenrichtung ebenfalls drei Wochen lang voll gesperrt werden. Bereits im vergangenen Winter waren die ersten Schäden an der Brückenkonstruktion entdeckt worden. Bei der Notreparatur wurde klar, dass die Schäden an der Brücke immens sind. Das Bundesverkehrsministerium entschied im Sommer, die marode Konstruktion durch einen Tunnel zu ersetzen. Die Reparatur soll die alte Brücke bis dahin instand halten. Während der Sperrungen wird der Verkehr parallel an der Brücke vorbeigeleitet und dann wieder auf den Schnellweg geführt.

Auf der Schnellwegbrücke werden derzeit die gebrochenen Stellen in den Schwellenübergängen repariert. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez