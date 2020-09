Arnum

Hemmingens Ratsfraktionen sind sich einig: Für mehr als 5 Millionen Euro wird an der Grundschule Arnum eine Mensa gebaut. Das Vorhaben hat der Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig befürwortet. Architekten sollen nun genaue Pläne erstellen.

Das bedeutet allerdings auch, dass das Schützenhaus auf dem Gelände abgerissen wird. „Es tut mir um die Schützen leid“, sagte Jan Dingeldey ( CDU). Nun sei eine Lösung zu finden, damit die Mitglieder den Sport an anderer Stelle fortführen könnten. Der seit 50 Jahren bestehende Schützenverein mit zurzeit 30 Mitgliedern, davon die Hälfte Aktive, hat bereits deutlich gemacht, dass die Fahrt nach Hannover-Wülfel für viele Mitglieder zu weit sei und diese auch die zusätzlichen Kosten scheuten. Es läuft somit wohl darauf hinaus, dass sich die Arnumer die Schießanlage im Büntebadgebäude in Hemmingen-Westerfeld mit den dortigen Schützen teilen müssen.

Bekommt Arnum einen Bürgersaal ?

Im insgesamt etwa 460 Quadratmeter großen Mensabau haben die Planer einen Versammlungsraum vorgesehen, der – das ergaben die bisherigen Diskussionen – zum ersten Bürgersaal für Arnum werden könnte. Einen solchen gibt es bereits im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Er wird etwa fürs Skat spielen, Handytraining und Vorträge genutzt.

Die Bauarbeiten auf dem Schulgelände am Klapperweg sind für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Wo manche Schüler während der mehrmonatigen Bauarbeiten unterrichtet werden, ist noch unklar. Fachbereichsleiter Axel Schedler hatte im Fachausschuss gesagt: „Es wird eine Interimsmaßnahme je nach Bauzeit geben.“ Ziel sei, zuerst die Mensa zu bauen, damit diese bereits genutzt werden könne.

Ganztag und Inklusion erfordern mehr Platz

Die Grundschule im größten Hemminger Stadtteil besuchen mehr als 300 Kinder in 15 Klassen. Im Mensabau sind etwa 120 Sitzplätze vorgesehen. Schüler, Lehrer und weitere Mitarbeiter sollen durch einen wettergeschützten Gang von der bestehenden Schule ins neue Mensagebäude gehen können. Auch das Pausengelände soll umgestaltet werden, aber erst nach dem Neubau der Mensa und dem Umbau des Lehrertraktes. Ferner sollen die Bühne in der Aula und der Musikraum sowie einige Bereiche im Erdgeschoss barrierefrei werden. Der Grund für den Neu- und Umbau sind steigende Schülerzahlen im Ganztagsbetrieb und die Inklusion.

Von Andreas Zimmer