Stadt Hemmingen plant Pfandstationen für Karren auf fast allen Friedhöfen

Die Schlepperei hat ein Ende: Jetzt können sich auch Friedhofsbesucher in Hemmingen-Westerfeld Schubkarren der Stadt gratis ausleihen. Das Angebot gibt es bereits seit November 2018 in Arnum, um zum Beispiel Pflanzen besser transportieren zu können. Probeweise hatte die Stadt in Hemmingens größtem Stadtteil die erste sogenannte Pfandstation geschaffen und seitdem nach eigenen Angaben „nur positive Reaktionen“ geerntet.

Die Stadt hatte schon damals angekündigt bei gutem Zuspruch weitere Pfandstationen zu errichten. Nun gibt es auch welche auf dem Friedhof in Hemmingen-Westerfeld: im alten Bereich am Hauptweg wie auch im neuen Teil, dort am Haupteingang.

Weitere Pfandstationen für Karren auf Friedhöfen geplant

Das Prinzip ähnelt dem beim Einkaufswagen vor dem Supermarkt: Um den Verschluss zu lösen, ist eine Ein-Euro-Münze oder ein entsprechend großer Chip in den Schlitz zu stecken. Die Karren hängen an einem Gerüst.

Die Stadt plant, dass es bis zum kommenden Jahr noch Pfandstationen auf zwei weiteren Friedhöfen geben wird, macht aber noch keine Angaben, welcher Friedhof wann an der Reihe ist. Den Service soll es auf allen städtischen Friedhöfen mit Ausnahme von Ohlendorf geben. Auf dem kleinsten der Hemminger Friedhöfe seien die Wege ohnehin kurz, hieß es.

Anregung in Seniorensprechstunde

Bei den Seniorensprechstunden der Stadt gehörten Friedhöfe zu den Topthemen, berichtete Bürgermeister Claus Schacht. Die Karren sollen fortan Arbeiten auf dem Friedhof erleichtern.

