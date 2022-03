Hemmingen-Westerfeld

Der Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld ist nun doch früher gesperrt als geplant. Das teilte die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover am Wochenende mit. Die Straße, die von der alten B3 zum Rathausplatz führt, ist bereits am Montag und Dienstag, 28. und 29. März, dicht und nicht erst am Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. März. Anlass seien Schweißarbeiten an den Schienen für den Stadtbahnbau nach Hemmingen-Westerfeld, teilte Sprecher Jens Hauske mit. Der Verkehr werde über die Löwenberger Straße und Berliner Straße umgeleitet. Die Infra bitte um Verständnis.

Von und zur Berliner Straße fließt auch der umgeleitete Verkehr wegen der gesperrten Kreuzung Göttinger Landstraße/Weetzener Landstraße. Die Kreuzung hatte die Infra am vergangenen Freitag überraschend gesperrt. Der Grund hierfür sei, dass sich die vorhandene Ampel an der Kreuzung und die Baustellenampel für den Stadtbahnbau nicht koordinieren lassen, erläuterte Hauschke. Deshalb sei es an den vergangenen Tagen bereits zu Rückstaus im Kreuzungsbereich gekommen, die wiederum die Bauarbeiten für die Stadtbahn behindert hätten. Der Verkehr wurde und wird noch bis Dienstag, 12. April, durch das Wohngebiet Sundernstraße zur Berliner Straße geleitet und umgekehrt.

Umleitung auf die Ortsumgehung

Noch bis Dienstag, 12. April, ist zudem die Strecke zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum in beide Richtungen gesperrt, und zwar im Bereich der Göttinger Landstraße zwischen der Weetzener Landstraße und dem künftigen neuen Kreisel am Ende des Stadtbahnendpunktes. Autofahrer werden auf die B-3-Ortsumgehung sowie den Hohen Holzweg in Arnum gelenkt. Das Pflanzenparadies Glende, der Rosenhof und die Anlieger an der gesperrten Strecke sind laut Infra durchgehend aus Richtung Hemmingen-Westerfeld mit dem Auto erreichbar. Zurück geht es ebenfalls in Richtung Hemmingen-Westerfeld.