Hemmingen

Eine unangekündigte Sperrung der Infra wegen des Stadtbahnbaus hat am Freitag zu Staus und verärgerten Autofahrern in Hemmingen geführt. Der Verkehr wurde durch ein Wohngebiet gelenkt. Dies solle noch weitere etwa drei Wochen so bleiben, teilte Jens Hauschke, Sprecher der Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover, am Freitagabend auf Anfrage mit.

Weil sich die vorhandene Ampel an der Kreuzung Göttinger Landstraße/Weetzener Landstraße und die Baustellenampel für den Stadtbahnbau nicht koordinieren lassen, sei es an den vergangenen Tagen bereits zu Rückstaus im Kreuzungsbereich gekommen, die wiederum die Bauarbeiten für die Stadtbahn behindert hätten. Am Freitagmorgen sei bei einem Ortstermin entschieden worden, die Kreuzung dicht zu machen. „Ab Montag wird dies dann auch ausgeschildert“, kündigte Hauschke an. Es gebe keine andere Möglichkeit. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) zufolge wusste die Stadt nichts von der Sperrung.

Sperrungen wegen Bau der Stadtbahn

Leser berichteten, dass am Freitag der Rückstau auf der Weetzener Landstraße von Höhe Sundernstraße bis ins alte Dorf reichte. An der Straße befinden sich unter anderem der Lidl-Markt und eine Filiale der Drogeriekette dm, daneben ist die Baustelle für das neue Feuerwehrgerätehaus. Der Verkehr wurde und wird noch bis Dienstag, 12. April, durch das Wohngebiet Sundernstraße zur Berliner Straße geleitet und umgekehrt.

An der Berliner Straße wird dann am Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. März, der umgeleitete Verkehr auf einen weiteren umgeleiteten Verkehrstross treffen, weil dann der Kirchdamm wegen des Stadtbahnbaus gesperrt ist. Der Verkehr wird über die Löwenberger Straße und Berliner Straße umgeleitet. Am Donnerstag dürfte es in dem Bereich besonders eng werden, denn dann ist Markt auf dem Rathausplatz in der Nähe des Kirchdamms.

Umleitung über die B3-Ortsumgehung

Noch bis Dienstag, 12. April, ist zudem die Strecke zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum in beide Richtungen gesperrt, und zwar im Bereich der Göttinger Landstraße zwischen der Weetzener Landstraße und dem künftigen neuen Kreisel am Ende des Stadtbahnendpunktes. Autofahrer werden auf die B-3-Ortsumgehung sowie den Hohen Holzweg in Arnum gelenkt. Das Pflanzenparadies Glende, der Rosenhof und die Anlieger an der gesperrten Strecke sind laut Infra durchgehend aus Richtung Hemmingen-Westerfeld mit dem Auto erreichbar. Zurück geht es ebenfalls in Richtung Hemmingen-Westerfeld.