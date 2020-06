Hemmingen

Da geht noch mehr: Eine Woche nach dem Start des Stadtradelns liegt Hemmingen am Sonntagnachmittag unter den 21 Kommunen der Region Hannover auf Platz elf. In den vergangenen drei Jahren war die Stadt stets auf dem dritten Platz gelandet. Die aktuellen Ergebnisse sind auf der Seite stadtradeln.de einsehbar. Allerdings werden auch nicht alle gefahrenen Kilometer sofort eingetragen. Die Aktion läuft noch bis Sonnabend, 27. Juni.

Die Stadt Hannover liegt mit rund 300.000 auf dem Rad gefahrenen Kilometern auf dem ersten Platz, gefolgt von Garbsen und Springe. Die Radler aus Hemmingen sind rund 20.000 Kilometer gefahren. Auf Platz drei steht Hemmingen zurzeit bei den Kilometern, die die neun Teilnehmer aus politischen Gremien zurückgelegt haben. Pattensen liegt in dieser Kategorie zurzeit sogar auf Platz eins.

Anzeige

Insgesamt nehmen an der bundesweiten Aktion zurzeit 50 Teams mit 251 Radfahrer aus Hemmingen teil. Die Rangliste führt das Team Rad und Tat mit 2600 gefahrenen Kilometern an, gefolgt von den Hiddestorfer Strampelhelden mit mehr als 2200 Kilometern und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) mit 1784 Kilometern. Solange das Projekt noch läuft, können sich jederzeit weitere einzelne Einwohner und Teams auf der Internetseite anmelden.

Weitere HAZ+ Artikel

Gratis-App weist auf Strecken in der Region hin

Auf gemeinsame Großveranstaltungen muss wegen des Coronavirus beim Stadtradeln verzichtet werden. Die Region Hannover weist jedoch gemeinsam mit dem Umweltzentrum und dem ADFC auf der Seite umsteigenaufsteigen.de auf Aktionen wie Kleinkunst und Musik sowie Radtouren und Workshops hin. In der kostenlosen App Bike Citizens sind zudem die Routen der fast 1000 Kilometer langen Fahrradstrecken in der Region einzusehen. Zudem bietet die von der Region Hannover angebotene App die Möglichkeit, die auf dem Rad gefahrenen Kilometer automatisch aufzuzeichnen, so dass sie anschließend direkt in den Onlinekalender des Stadtradelns übertragen werden können.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann