Hemmingen

Halbzeit beim Wettbewerb Stadtradeln: Zwar steht nach fast zwei Wochen in der Kategorie „Kommunen mit den meisten Kilometern pro Einwohner“ Wennigsen als Vorjahressieger auf dem ersten Platz. Hemmingen sowie Burgwedel und Sehnde liegen jedoch eng beieinander dahinter, teilt die Region mit.

In Hemmingen haben sich mehr als 400 Aktive angemeldet. Sie sind bereits mehr als 50.000 Kilometer gefahren. In der Kategorie „Aktivste Politikerinnen und Politiker“ stehe jene zurzeit ganz vorn, die in Pattensen, Wunstorf und Wennigsen unterwegs sind. Bei den „absolut geradelten Kilometern“ liegt Hannover als größte Stadt deutlich vorne, gefolgt von Garbsen und Wennigsen.

Anmeldung für Stadtradeln

Seit dem 6. Juni treten die Menschen in der Region Hannover unter dem Motto „Bike it! Like it!“ in die Pedale. 16.313 aktive Radlerinnen und Radler haben bereits den Rekord an Teilnehmenden von 2020 geknackt. Insgesamt haben sie mehr als 1,7 Millionen Kilometer gesammelt.

Wer sich auch anmelden möchte, kann dies noch bis zum letzten Tag der Aktion machen, also bis Sonnabend, 26. Juni, auf stadtradeln.de.

Tourenvorschlag fürs Stadtradeln

Tourenideen für die zweite Halbzeit gibt es zum Beispiel in der virtuellen Erlebniswelt „StadtMensch & FahrRad“ vom Umweltzentrum Hannover e.V. Die dritte „Tour der Woche“ führt auf der Regionsroute 1 vom Maschsee über Hemmingen und Springe bis nach Bad Münder. Näheres dazu gibt es im online unter stadtmenschfahrrad.de/tour-der-woche/.

Von Andreas Zimmer