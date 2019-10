Ricklingen

Sein Erbe ist groß: Hartmut Herbst hat mehr als zwei Jahrzehnte im Freizeitheim Ricklingen gearbeitet und es seit 1997 auch geleitet. In dieser Zeit entwickelte er es zu einem Stadtteilzentrum und sorgte dafür, dass dieser Umstand auch im neuen Namen für das Haus verankert wurde. Als Stadtteilzentrum ist die Institution bestens im Stadtbezirk vernetzt, rund 150.000 Besucher nehmen dort regelmäßig an Angeboten und Veranstaltungen teil – vom Lyrikkreis über den Töpferkurs bis zu Konzerten, Kongressen und Tagungen. Herbst hat aus dem Haus, für das die Ricklinger Vereine jahrelang gestritten hatten, einen Ort gemacht, der aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken ist. Nun, nach mehr als zwei Jahrzehnten, verabschiedet sich der Chef in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Anna Strachowska. Sie erbt eine gewaltige Aufgabe: den in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex zu erhalten.

Vernetzung mit Vereinen

1995 war Herbst, der mit seiner Frau Angelika in Groß-Buchholz lebt, ins damalige Freizeitheim Ricklingen gekommen. Halb war er damals in Ricklingen engagiert, halb noch im Stadtteilzentrum Weiße Rose in Mühlenberg. Ausstellungen und Kinderkultur waren seine ersten Aufgaben im damaligen Freizeitheim Ricklingen.

Im heutigen Stadtteilzentrum haben rund 100 Gruppen ein Zuhause. Es gibt dort einen Insektenverein und Briefmarkensammler. Als Herbst im Freizeitheim anfing, übernahm er dort zudem eine Art Töpferdynastie: Mutter und Tochter, die über mehr als drei Jahrzehnte hinweg gemeinsam mit Interessierten Keramik herstellten. Dann sind da noch die Metallgießer. „Die gibt es so nur in Ricklingen“, sagt Herbst, und in seiner rauchigen Stimme schwingt Stolz mit. Viel verband ihn auch mit der in diesem Jahr verstorbenen langjährigen Chefin der Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine (ARV), Anne Stache. „Da haben sich zwei gesucht und gefunden“, sagt Herbst. Er und Stache waren ein regelrechtes Veranstaltungsduo für den Stadtbezirk: Markt der Möglichkeiten, Tag der Ricklinger, dazu Kultur, Theater, Musik und jede Menge Entdeckertouren durch den Stadtteil – Stache und Herbst ergänzten einander perfekt. „Ich habe unser Haus immer als Dienstleister gesehen“, betont Herbst. Die Vernetzung mit den hiesigen Vereinen habe ihm am Herzen gelegen. „Eine solche Zusammenarbeit wie die mit Anne Stache fand ich immer enorm wichtig.“

Die Nachfolgerin Anna Strachowska hat von 2012 bis 2015 die Kinderkultur im Stadtteilzentrum Ricklingen geleitet. Sie gilt im Stadtbezirk als gut vernetzt. Zuletzt war die studierte Sozialwissenschaftlerin und Kulturmanagerin im Bemeroder Stadtteilzentrum KroKuS tätig. „Ich möchte Bewährtes bewahren, und habe auch Lust auf Neues“, sagt sie. Sowohl das Stadtteilzentrum Ricklingen als auch der Stadtteil selbst böten viel Potenzial. Strachowska ist seit 1. September Chefin des Stadtteilzentrums Ricklingen. Eine ihrer ersten eigenen Ideen verwirklicht sie am 22. November. Ab 20 Uhr steht der Kabarettist Steffen Möller mit seinem Programm „Weronika, dein Mann ist da!“ auf der Bühne. Es geht um ironische Blicke auf das deutsch-polnische Liebesleben. Strachowska spricht das aus dem Herzen – sie lebt in einer deutsch-polnischen Ehe. mas

Immerhin lag es auch an den Ricklinger Vereinen, dass die Einrichtung 2017 ihren 50. Geburtstag feiern konnte. 1967 war der damalige Außenminister Willy Brandt bei der feierlichen Eröffnung dabei. Gut zehn Jahre lange hatten die Clubs zuvor für einen Veranstaltungssaal mit Gruppenräumen gestritten. Den Saal gibt es bis heute, benannt nach dem ersten ARV-Chef: Fritz Haake vom Männergesangverein Euterpe. Freizeitheim Ricklingen hieß der Komplex bis 2016. Dann bekam Herbst endlich Rückenwind von Politik und Stadtverwaltung. Das Haus legte den überkommenen Namen ab und wurde auch offiziell zu einem Stadtteilzentrum.

Breit gefächertes Programm

Das Team von Herbst umfasste zuletzt acht Mitarbeiter, dazu kommen die vielen Helfer und Kursleiter. Auch die Stadtteilbibliothek Ricklingen und das Hausbistro – nach jüngst erfolgtem Pächterwechsel heißt das Restaurant jetzt Glückspils – haben ihr eigenes Personal. Damit stemmt das Haus rauschende Karnevalsfeiern, Konzerte mit neuen Musikern und solchen, die immer wiederkehren, wie das Gospelensemble Big Mama and The Golden Six, Laternenumzüge, Prüfungen für Studenten, Theaterpremieren, Tagungen mit Hunderten Teilnehmern oder auch Treffen von Fans des Computerspiels Minecraft. Traditionen treffen auf Wünsche der jeweils jüngeren Generation – alles unter einem Dach. Genau so, wie Herbst es immer wollte: Neue Ideen? Gern gesehen.

Für seine Nachfolgerin stellt sich nun die Frage: Wie sieht dieses Heim in Zukunft aus? Es gibt provisorische Fluchttreppen und neue Brandschutzregelungen. Die Haustechnik ist alt, der Zuschnitt der Räume passt nicht mehr so richtig. Für vorerst vier Jahre sind die wichtigsten Brandschutzfragen geklärt. „Mein Wunsch ist, dass das Haus erhalten wird“, sagt Herbst. Abriss und Neubau sei die weniger kluge Entscheidung, findet er. Besser sei eine Modernisierung. So einen großen Saal, dieses üppige Raumangebot: „ Ricklingen kriegt so etwas nie wieder.“

