Pattensen/Arnum

Die Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet von Pattensen wurden wie bereits am Vortag auch am Dienstag zu mehreren Flächenbränden an Kreisstraßen und der Bundesstraße 3 gerufen. Zwischen 13 und 19 Uhr kam es insgesamt zu fünf Alarmierungen für die Ortsfeuerwehren Pattensen, Jeinsen und Schulenburg/Leine.

Teilweise mussten nach der Alarmierung mehrere Einsatzstellen angefahren werden. Wie Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger berichtete, brannte es in einem Gebiet in Pattensen-Mitte an fünf unterschiedlichen Stellen.