Das Sturmtief Mortimer hat die Stadt Hemmingen weitgehend unbeschadet hinterlassen. Lediglich die Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf wurde gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz an der Kreisstraße 226 zwischen Hiddestorf und Ihme-Roloven gerufen. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

An der Kreisstraße war ein rund zwei Meter langer Ast auf die Fahrbahn gestürzt. Die sieben Einsatzkräfte beseitigten das Hindernis mit einer Kettensäge und fällten den dazugehörigen rund sechs Meter großen Baum, da dieser umzukippen drohte. Nach rund einer halben Stunde konnten die Feuerwehrmitglieder wieder einrücken.

Betriebshof muss einige Äste zur Seite räumen

Für die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs gab es etwas mehr Arbeit. Das teilte der Leiter Claus Schmidt auf Anfrage mit. Am Strandbad waren zwei dickere Äste auf den Radweg gestürzt und an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld war ein Ast an einer alten Birke ausgebrochen.

Weitere Äste mussten in Arnum am Michael-Ende-Weg und beim Kinderspielplatz bei der Feuerwehr an der Kirchstraße zur Seite geräumt werden. Zudem war in der Hiddestorfer Feldmark ein kleinerer Baum umgekippt. „Es sind auch viele kleinere Äste auf die Feld- und Wirtschaftswege gefallen. Doch die Wege hätten wir in nächster Zeit sowieso reinigen müssen“, sagte Schmidt.

Verletzte und Sachschäden habe es nicht gegeben. Mit Ausnahme des größeren Asts auf der Kreisstraße 226 seien auch die Straßen weitgehend frei geblieben, sagte Schmidt.

Von Tobias Lehmann