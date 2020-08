Tag des offenen Denkmals findet nur online statt – außer in Hemmingen

Hemmingen

Viele Veranstaltungen sind aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden, unter anderem auch die zentrale Veranstaltung zum Entdeckertag der Region in der Stadt Hannover. Auf den Entdeckertag fällt zudem der Tag des offenen Denkmals. Bundesweit wird es diesen nur virtuell geben. Allerdings mit einer Ausnahme: Reinhard Schütze, Vorsitzender des Fördervereins Mausoleum Graf Carl von Alten, hat eine Hemminger Denkmal- und Kulturroute entwickelt, auf der Interessierte insgesamt 13 Orte besuchen können.

Kirchen, Mausoleum , Orgelwerkstatt und Oldtimer zählen zu Zielen

„Online? Das macht doch keinen richtigen Spaß“, sagt Schütze. Für ihn müssen die Orte greifbar sein. Zu diesen zählen für Schütze die vier Kapellen in Arnum, Devese, Harkenbleck und im alten Dorf Hemmingen-Westerfeld. Die St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg, die Nikolaikirche in Hiddestorf sowie die Friedenskirche in Arnum gehören ebenfalls zur Route. Darüber hinaus sind das Mausoleum im Naturschutzgebiet Sundern, die alte Waage und die Oldtimersammlung von Bernd Filax jeweils in Ohlendorf und die Orgelbauwerkstatt E. Hammer in Hiddestorf weitere Stationen auf der Tour. Das Café Webstuhl zwischen Ohlendorf und Devese und die Shinebar in Hemmingen-Westerfeld bieten Erholungsmöglichkeiten.

Anzeige

Ergänzend zu den Anlaufpunkten empfiehlt Schütze den Besuchern noch einen Abstecher zur Friedhofskapelle in Hemmingen-Westerfeld an der Weetzener Landstraße. Dort ist die Mausoleums-Tür zu besichtigen. „Die Friedhofskapelle wird sonst nur für Trauerfeiern geöffnet“, sagt der Fördervereinsvorsitzende.

Weitere HAZ+ Artikel

Auf die Frage nach seinem Lieblingsort muss er kurz überlegen. „Das ist natürlich das Mausoleum“, sagt Schütze schließlich. „Aber auch die Orgelbauwerkstatt ist etwas Besonderes.“ Diese beteiligt sich immer nur alle zwei Jahre an der Veranstaltung, „Der Tag der Orgel fällt zwar auf den Tag des offenen Denkmals, wird aber nur alle zwei Jahre gefeiert“, erklärt Schütze.

Organisator Schütze rechnet mit mehr als 1200 Besuchern

Schütze rechnet in diesem Jahr fest mit einem ganz besonders großen Interesse. „Die Leute werden durch den Wegfall des Entdeckerfestes in Hannover jede Möglichkeit nutzen, um auf eine Tagestour zu gehen“, sagt er. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt rund 1200 Personen die Sehenswürdigkeiten in den Hemminger Ortsteilen besucht. Er betont, dass die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden müssen und ist überzeugt, dass das auch gelingen wird. „Wir setzen auf die sogenannte AHA-Formel – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske“, sagt er.

Mit 500 gedruckten Flyern und aufgehängten Plakaten an allen Orten, die sich am Tag des offenen Denkmals beteiligen, will Schütze auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Die Flyer liegen zudem in verschiedenen Geschäften in Hemmingen aus. Weitere Informationen und den Flyer zum Download gibt es auf der Webseite des Mausoleumsvereins www.mausoleumsverein.de.

Von Mark Bode