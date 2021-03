Hemmingen/Pattensen/Ronnenberg/Wettbergen

Katzendame Lhasa kann keinen Stress ertragen, und Menschen, die schreien, sind ihr ein Gräuel. Denn damit hat die zehnjährige Katze bereits schlechte Erfahrungen gemacht. „Sie wohnte mit ihren Menschen in einer etwa 30 Quadratmeter großen Erdgeschosswohnung und guckte gerne aus dem Fenster“, berichtet Kerstin Küster, Vorsitzende des Vereins Hände für Pfoten in Arnum. Ihr Team und sie kümmern sich im Hemminger Stadtgebiet und in der südlichen Region Hannover, darunter Ronnenberg und Wettbergen, um Katzen und Kleintiere in Not.

„Irgendwann fanden die vorübergehenden kleinen und großen Menschen Gefallen daran, die Katze zu ärgern, wenn sie am Fenster saß.“ Das habe sich Lhasa nicht gefallen lassen und angegriffen. Laut Küster regte sie sich im Laufe der Zeit immer mehr auf und konnte kaum noch beruhigt werden, zumal die Besitzer keine Chance hatten, die Störquellen abzustellen. Schließlich suchten sie nach einem neuen Zuhause für die Katze, die dann zu einer Familie mit Kind zog.

Verein Hände für Pfoten vermittelt Katze Lhasa

„Erst klappte dort alles super“, sagt Küster. Doch aus nicht ganz geklärtem Grund habe Lhasa irgendwann das Kind angegriffen. Folglich durfte sie dort nicht bleiben. Zurück im alten Heim habe sich die Situation zunehmend verschlechtert, erzählt Küster. Ein Tierarzt habe Lhasa schließlich ein starkes Psychopharmakon aus der Humanmedizin verordnet, um ihre Erregbarkeit zu senken. „Sie wurde quasi auf Drogen gesetzt.“

Im April vergangenen Jahres kam Lhasa schließlich zum Tierschutzverein Hände für Pfoten in Arnum. Dort haben Küster und ihr Team die Drogen langsam abgesetzt und der Katze endlich die benötigte Ruhe gegeben. Mittlerweile hat Lhasa gelernt, bei einem klaren Nein zurückzuweichen anstatt anzugreifen. Sie liebt es zu schmusen, sich in Kuschelplätze zu schmiegen und sucht die Nähe ihrer Menschen, zu denen sie auch sehr zärtlich sein kann.

Katzendame Lhasa braucht geduldige Halter mit Erfahrung. Quelle: Hände für Pfoten

Nun suchen die Tierschützer ein neues Zuhause für die schöne Samtpfote. Laut Küster sind ruhige, ausgeglichene Menschen mit Katzenerfahrung gefragt. Sie sollten klar Position beziehen können und Lhasa mit Ruhe und Deutlichkeit die im Haushalt geltenden Spielregeln vermitteln. Weitere Informationen finden sich im Internet auf haende-fuer-pfoten.net.

Kinder, Hunde und andere Katzen sollten jedoch nicht mit im neuen Heim leben. Dafür soll Lhasa jedoch Freigang genießen dürfen. „Auch wenn ihre sozialen Fähigkeiten mit Artgenossen nicht optimal sind, ist Freigang für sie wichtig, um ihr die dringend nötige Bodenhaftung zu geben“, sagt Küster.

Kontakt zum Tierschutzverein Hände für Pfoten

Wer der leidgeprüften Katze ein neues Zuhause geben will, in dem sie ihren Frieden finden kann, erreicht Hände für Pfoten telefonisch unter (05101) 58362. Der Verein hat seinen Sitz an der Straße Hoher Holzweg 49 in Arnum.

Von Stephanie Zerm