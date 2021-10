Hemmingen/Pattensen/Laatzen/Ronnenberg/Hannover-Wettbergen

Kater Remy ist laut Kerstin Küster vom Arnumer Tierschutzverein „Hände für Pfoten“ ein wahres Goldstück. Gemeinsam mit ihrem Team kümmern sich die Vereinsvorsitzende im Hemminger Stadtgebiet und in der gesamten südlichen Region Hannover, darunter auch Ronnenberg und Hannover-Wettbergen, um Katzen und Kleintiere in Not. „Jeder liebt Remy und würde ihn am liebsten sofort mitnehmen“, sagt Küster.

Doch der Kater hat besondere Ansprüche an sein neues Zuhause. Da er so lieb und menschenbezogen ist, würde er laut Küster draußen mit jedem mitgehen – und sich klauen lassen. Damit das nicht passiert, sollte er nur gesicherten Freilauf genießen dürfen. Denn auf seine täglichen Runden an der frischen Luft legt der zutrauliche Kater großen Wert.

Remy ist vier Jahre alt und kam das erste Mal zu den Tierschützern von „Hände für Pfoten“, als er etwa sieben Monate alt war. Er wurde auf der Straße gefunden und offenbar von niemandem vermisst. Doch der verschmuste Kater blieb nicht lange in der Obhut der Tierschützer. Er fand sehr schnell ein traumhaftes Zuhause bei einem dem Verein bekannten Ehepaar. „Dort wurde Remy geliebt wie ein Kind“, berichtet Küster. Zudem konnte er Freilauf in einem großen gesicherten Innenhof genießen. Alles schien perfekt.

Kater Remy ist sehr zutraulich und geht mit allen Menschen mit, die ihn ansprechen. Quelle: Hände für Pfoten

Doch leider erkrankte Remys Herrchen und verstarb unerwartet. „Sein Frauchen litt sehr und hatte mit sich selbst zu kämpfen“, erzählt Küster. „Sie braucht nun verständlicherweise Zeit für sich und entschied sich schweren Herzens Remy wieder an uns zurückzugeben, da sie ihm nicht mehr gerecht wurde.“

Kater Remy braucht gesicherten Freilauf. Quelle: Hände für Pfoten

Daher sucht der Verein nun ein neues Traumzuhause für Remy. „Am liebsten wären ihm Menschen, die viel Zeit für ihn haben“, sagt Küster. „Etwa Selbstständige, die von zu Hause aus arbeiten, mit offener Balkontür und einem immer vollen Napf für ihn.“ Kinder sind nicht so Remys Fall. Entspannte Hunde stören ihn jedoch nicht.

Wer den freundlichen Kater kennenlernen will, kann beim Verein „Hände für Pfoten“ unter der Telefonnummer (05101) 58362 einen Termin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins auf www.haende-fuer-pfoten.net

Von Stephanie Zerm