Hemmingen

Die kulturellen Veranstaltungen in Hemmingen nehmen langsam wieder zu. Das Kulturzentrum bauhof lädt zu zwei Auftritten im Forum der KGS ein. Zudem tritt die Band Buddy & the Cruisers im Storchennest auf.

Die Kabarettistin Anka Zink verkündet in ihrem gleichnamigen Programm „Das Ende der Bescheidenheit“. Sie singt eine Hymne und ein Halleluja auf das Protzen für alle, die immer noch klotzen. In einer Zeit der Selbstinszenierung sei für Zurückhaltung kein Platz mehr. Zink beschreibt eine Welt aus Supermodels, Superfood, Superserien, Super Bowl, Superklima und Supersex. Sie verspricht einen „höllischen Spaß für alle, die böses Kabarett und Vorurteile lieben und Ungerechtigkeit hassen. Wegen der großen Nachfrage hat das bauhof-Team die Veranstaltung in die KGS Hemmingen verlegt. Der Auftritt ist am Freitag, 4. März, um 20 Uhr. Die Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 20 Euro und können auf der Seite www.bauhofkultur.de bestellt werden.

Satiriker unterhalten mit neuem Programm

Das Rückblickersextett Salon Herbert Royal knöpft sich das Wichtigste aus der Stadt Hannover, dem Umland und dem bescheidenen Rest der Welt vor. Die Satiriker Imre Grimm, Uwe Janssen, Bruno Brauer, Kristian Teetz, Dirk Schmaler und Uli Schmid präsentieren ihr neues Programm „Im Märzen – mit Hannover im Herzen“ im bauhof in einer Vorpremiere. Auch diese Veranstaltung wird in der KGS sein. Der Auftritt ist am Sonnabend, 5. März, um 20 Uhr. Karten können auf der Internetseite des bauhofs für 24 Euro, ermäßigt 20 Euro bestellt werden. Für beide Veranstaltungen in der KGS gilt die 3G-plus-Regel.

Musik wie von einer Vinylscheibe

Die Band Buddy & The Cruisers lässt das Lebensgefühl und die Musik der Fünfzigerjahre wiederauferstehen. Die vier Musiker covern Hits unter anderem von Buddy Holly, Chuck Berry, Roy Orbinson, Gene Vincent und Carl Lee Perkins. Um den alten Sound möglichst originalgetreu zu treffen, verwenden die Musiker Instrumente aus der Zeit, wie eine 1957er Fender Stratocaster Gitarre und einen Vox AC 30 Röhrenverstärker. „Die Musik klingt wie von einer Vinylscheibe“, beschreibt die Band ihren Sound. Buddy & the Cruisers treten am Sonnabend, 5. März, um 15 Uhr im Restaurant Zum Storchennest, Hohe Bünte 8, auf. Organisiert wird die Veranstaltung von Kaminzimmer Music & Dance. Der Eintritt ist frei.

Von Tobias Lehmann