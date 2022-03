Hemmingen/Pattensen

Da war ein neues Kind auf dem Schulhof, acht Jahre alt. „Bist du auch aus der Ukraine?“, fragte ein Schüler freundlich interessiert. Der Achtjährige wohnt aber in Hemmingen und war ganz zufällig auf dem Gelände. Eine Mutter schilderte die Situation am Dienstagabend bei einem digitalen Gesprächsabend als Beispiel, wie sehr der Krieg in der Ukraine auch die Kinder bewegt. Wie damit kindgerecht umgehen, das war die zentrale Frage der etwa einstündigen Videokonferenz, zu der die Städte Hemmingen und Pattensen eingeladen hatten.

Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhofften sich von dem Abend, wie anfangs eine Umfrage ergab, vor allem „Handlungsempfehlungen“. Leicht gesagt, denn: „Jedes Kind geht unterschiedlich mit dem Thema um“, sagte Sandra Hülsmann, Koordinatorin des Projektes „Frühe Hilfen“ in Pattensen. Das eine Kind spreche offen darüber, das andere ziehe sich zurück. Auch das Spielverhalten könne sich ändern. Rosemarie Blanke, Leiterin des Kindergartens St. Johannes Bosco in Hemmingen-Westerfeld, riet dazu „so viel Normalität zu bewahren wie möglich“ und dabei stets sensibel zu bleiben und zu reagieren.

Krieg in der Ukraine: Kindgerechter Umgang mit dem Thema

Hülsmann regte an, sich bei Bedarf dem Kind an einem ruhigen Platz und in ruhiger Umgebung zu widmen und abzuwarten, was das Kind sagt. Erwachsene sollten dann in einfachen Worten und Sätzen direkt auf die Frage antworten, also ohne schmückendes Beiwerk. Die Sprache sollte neutral und sachlich sein, also zum Beispiel nicht von einer „riesengroßen Zerstörung“ berichten, sondern dass „Häuser zerstört wurden“.

Mehrere Eltern berichteten bei dem Gesprächsabend, dass es schwierig sei, die Kinder vor Medienberichten abzuschirmen. Inga Südekum von der „Mobilen Frühförderung im Calenberger Land“ in Pattensen riet, dass Fernsehgeräte ausgeschaltet bleiben sollten, wenn Kinder im Raum sind. Die Bilder aus der Ukraine wirken auf Kinder sehr bedrohlich. „Urängste kommen hoch, wenn sie Bilder von getrennten Familien sehen.“ Ein Vater sagte: „Die Kinder nehmen überall kleine Häppchen mit.“ Das Radio zum Beispiel ließe sich bei Meldungen zum Krieg so schnell gar nicht ausstellen. Ein Vorschlag von Kimberly Kröger, Mitarbeiterin im Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen“ bei der Region Hannover, lautete: den Kindern erklären, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland sei. Das könne das Sicherheitsgefühl der eigenen Kinder stärken. Blanke zufolge lässt sich mit einfachen Mitteln erklären, wie Konflikte entstehen können. Sie nannte als Beispiel einen Stuhl, um den sich zwei Kinder streiten.

Das Thema Flüchtlinge ist nicht neu

Eine Mutter berichtete, dass sich ihre beiden Kinder besorgt gezeigt hätten, doch dass nach dem Sammeln und Spenden von Spielzeug für die beiden nun wieder alles gut sei. Hülsmann merkte an: „Wir können auch von den Kindern lernen – gemeinsam weinen und danach wieder gemeinsam lachen.“ Ein Vater fragte, welche Ratschläge er seinem Sohn geben solle, wenn ein Flüchtlingskind neu in die Grundschulklasse kommt. Laut Hülsmann sollte der Vater seinen Sohn zunächst eine Frage stellen: „Was würdest du dir wünschen, wenn du in ein fremdes Land kommst?“ Ansonsten seien Hobbys ein gutes Thema für den ersten Kontakt mit Kindern aus der Ukraine.

Der Fuchsbau in Barsinghausen: Dort ist die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche möglich. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Ein Vater erkundigte sich, ob Lehrer und Erzieher für die aktuelle Lage frisch geschult worden seien. Diana Sandvoß, Koordinatorin des Projektes „Frühe Hilfen“ in Hemmingen, sagte im Hinblick auf die Flüchtlinge, die 2015/16 gekommen waren: „Die Situation ist nicht neu.“ Für den internen Austausch und die Unterstützung gebe es aber zum Beispiel auch Angebote durch das regionsweite Netzwerk der „Frühen Hilfen“. Ein anderer Vater wollte wissen: „Wie gehen wir damit um, wenn der Vater eines Kindes im Krieg in der Ukraine gestorben ist?“ Hier verwies die Expertenrunde unter anderem auf den ambulanten Hospizdienst „Fuchsbau“ in Barsinghausen. Hilfreich seien auch Bücher über das Thema Tod und Trauer, die es in den Stadtbüchereien in Hemmingen und Pattensen gebe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitaler Gesprächsabend der Städte Hemmingen und Pattensen

Am Ende der Veranstaltung, die die beiden Städte wegen der aktuellen Lage kurzfristig organisiert hatten, gaben die Eltern zwar an, dass sie den Gesprächsabend als hilfreich empfanden, doch es blieb die Erkenntnis, dass es trotz aller Vorbereitungen stets auf das Feingefühl der Erwachsenen ankommt. Hülsmann drückte es so aus: „Wir können uns viel vorstellen, aber es passiert in der Regel doch anders.“

Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.stadthemmingen.de/fruehe-hilfen und www.pattensen.de/Bürger-Familie/Frühe-Hilfen.