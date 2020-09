Arnum

Hemmingens Ratsfraktionen sind für einen Neubau der Mensa an der Grundschule Arnum – und damit auch für einen Abriss des Schützenhauses auf dem Gelände. Die Stadt will mehr als fünf Millionen Euro investieren. Wir haben den aktuellen Stand der Diskussion von A bis Z zusammengefasst.

A wie Architekten: Das Büro Pfitzner und Moorkens aus Hannover hat die Machbarkeitsstudie erstellt. In dieser loten die Planer aus, wo ein An-, Um- oder Neubau möglich wäre. Das Büro wurde vom Ingenieurbüro Theurich und Klose sowie vom Ingenieurbüro Rosenbusch und dem Büro Mesh Landschaftsarchitekten beraten.

B wie Bürgersaal: Einen solchen gibt es bereits im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Er wird vom Skat spielen übers Handytraining und Vorträge vielseitig genutzt. Doch in Arnum gibt es noch keinen entsprechenden Saal. Der geplante Versammlungsraum im Mensaneubau könnte auch ein Bürgersaal sein. Roman Binder ( Bündnisgrüne) schlug ein entsprechendes Nutzungskonzept für das gesamte Stadtgebiet vor und warnte „Räume für den Ganztag zu schaffen, die nach 17 Uhr leer stehen“. Lieber sollten sie beispielsweise Vereine nutzen können. Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) sagte, dass Überlegungen der Verwaltung schon in diese Richtung gegangen seien.

C wie Container: Wo werden manche Schüler während der mehrmonatigen Bauarbeiten unterrichtet? Fachbereichsleiter Axel Schedler sagte: „Es wird eine Interimsmaßnahme je nach Bauzeit geben.“ Ziel sei zuerst die Mensa zu bauen, damit diese bereits genutzt werden könne. Alle Bauarbeiten sind für 2022 und 2023 geplant.

D wie Datenverarbeitung: Den EDV-Raum braucht die Schule nicht mehr. Der entsprechende Unterricht wird in die Klassen verlagert. So hatten die Planer bei ihren Entwürfen mehr Spielraum.

E wie einstimmig: So fiel das Votum des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration in der Sitzung am Mittwochabend im KGS-Forum aus. Politiker haben einstimmig für den Neu- und Umbau gestimmt.

F wie Flächen: Manche Abkürzungen auf Flächen in den Plänen geben jenen, die nicht sachkundig sind, Rätsel auf. Einer davon ist „Pumi“. Die Abkürzung steht für Putzmittel.

G wie groß: Die Grundschule im größten Hemminger Stadtteil besuchen mehr als 300 Kinder in 15 Klassen.

Das wird aus dem Schulhof

H wie Hof: Das Pausengelände soll umgestaltet werden, aber erst nach dem Neubau der Mensa und dem Umbau des Lehrertraktes. Roman Binder ( Bündnisgrüne) fragte, ob es möglich wäre die Neugestaltung des Pausenhofs und des Innenhofs am Lehrerzimmer auf später zu verschieben, um Kosten zu sparen und daraus Schulprojekte zu machen. Laut Schulleiterin Claudia Neuber ist das grundsätzlich möglich, wobei die Hoffläche durch Neu- und Umbau verändert werde und der jetzige asphaltierte Hof stellenweise kleine Unfallgefahren berge. Fachbereichsleiter Axel Schedler wies darauf hin, dass der Hof auf jeden Fall durch die Bauarbeiten „in Mitleidenschaft gezogen wird“.

Zwischen Schule und Wäldchen gibt es einen Bolzplatz. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

I wie Inklusion: Die Bühne in der Aula und der Musikraum sowie einige Bereiche im Erdgeschoss sollen barrierefrei werden. Entsprechende Umbauten der Klassenräume im ersten Stockwerk des sogenannten Schustertraktes sind nicht geplant.

J wie Jugendzentrum: Auch dieses befindet sich auf dem Gelände ebenso wie der Hort. Ein barrierefreier Umbau ist nicht geplant.

K wie Köche: Die Arnumer Hobbyköche schwingen in der Schule bereits den Kochlöffel. Der Verein soll die Küche auch künftig nutzen dürfen.

L wie Lehrertrakt: Dieser soll umgestaltet werden. Westlich sollen die Büros konzentriert werden, östlich unter anderem der Lehrerarbeitsraum. Vorgesehen ist auch den Innenhof im Lehrertrakt neu zu gestalten.

Mensa soll auf Gelände des Schützenhauses entstehen

M wie Mensa: Sie soll auf einer Fläche von insgesamt etwa 460 Quadratmetern neu gebaut werden und zwar dort, wo jetzt das Schützenhaus steht. Dieses müsste somit abgerissen werden. Der etwa 170 Quadrateter große Raum, in dem gegessen wird, soll etwa 120 Sitzplätze haben und höher sein als die Nebenräume. Wie der barrierefreie Mensabau mal genau aussehen wird, ist noch unklar.

Das Schützenhaus am Klapperweg in Arnum soll für den Neubau der Mensa abgerissen werden. Quelle: Andreas Zimmer

N wie Neubau: Schulleiterin Neuber begrüßt die Variante mit dem Neubau auf dem Schützenhausgelände. Die Mensa sei so am besten an das vorhandene Gebäude angebunden und die Aufsicht auf dem weitläufigen Gelände sei besser möglich, erläuterte sie im Ausschuss.

O wie Orientierung: Sie hat bei den Planern bei ihrer Studie eine große Rolle gespielt. In dem Gebäudekomplex könne man sich bereits jetzt gut orientieren, loben die Architekten.

P wie Platanen: Die beiden Platanen auf der Mitte des Schulhofes bleiben erhalten.

R wie Rat: Er hat am Donnerstag, 24. September, das letzte Wort zu dem Bauvorhaben und tagt ab 19 Uhr öffentlich in der KGS.

Wohin mit den Schützen?

S wie Schützen: Mit dem Abriss des Schützenhauses aus den Siebzigerjahre hätte der seit 50 Jahrzehnten bestehende Verein keinen eigenen Schießstand mehr, sondern nur noch einen etwa 40 Quadratmeter großen Versammlungsraum im Mensaneubau. Bürgermeister Claus Schacht verwies in der Ausschusssitzung auf Gespräche mit dem Verein mit dem Angebot, die Schießanlage an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld mitzunutzen. „Sie steht sechs Tage in der Woche leer, aber ich weiß wie schwierig es ist von Arnum nach Hemmingen-Westerfeld zu fahren“, sagte Schacht. Die Arnumer könnten an einem anderen Wochentag trainieren als die Schützen in Hemmingen-Westerfeld. Eine andere Alternative wäre das Training in Hannover-Wülfel. Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte der Vorsitzende der Schützengesellschaft bereits deutlich gemacht, dass manche der Mitglieder diesen Weg scheuen und mit der Miete auch Kosten auf den Verein mit rund 30 Mitgliedern – darunter 15 Aktive – zukämen. Schacht verwies darauf, dass der Verein beim ersten Gespräch vor etwa einem Jahr mit nur elf Aktiven als „nicht lebensfähig“ erschien. Er bedauere, dass es keine andere Lösung für den Schützenverein gebe, allerdings gebe es auch „städtebaulich“ Bedenken. „Ein Schützenhaus gehört nicht auf ein Schulgelände.“

Die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Linkhof versucht sich am Tag der offenen Tür bei der Schützengesellschaft Arnum am Luftgewehr. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)

T wie teuer: Explodieren in einigen Jahren die Baukosten? Die Planer haben die Preissteigerung in der Investition von etwa 5,3 Millionen Euro schon eingerechnet. Würde das Bauvorhaben heute schon verwirklicht werden, lägen die Kosten bei 4,6 Millionen Euro.

U wie Ursache: Steigende Schülerzahlen im Ganztagsbetrieb und die Inklusion sind die Anlässe für den Neu- und Umbau.

V wie Varianten: Vier Varianten gibt es. Drei wurden verworfen, unter anderem wegen Problemen bei der täglichen Essensanlieferung. Bei einer Variante wäre nicht nur der schöne Blick aufs Wäldchen versperrt, sondern die Lehrer könnten die Kinder auch schlechter beaufsichtigen.

W wie Wettergang: Schüler und Lehrer gehen durch einen wettergeschützten Gang von der bestehenden Schule ins neue Mensa-Gebäude.

Z wie Zappenduster: Bei der Präsentation im Ausschuss ploppte auf einem Bildschirm ein Hinweis auf den niedrigen Akkustand des Laptops auf, dann fuhr das Gerät auch schon herunter. Minuten später, als der Laptop mit dem Stromnetz verbunden war, war auch das Bild wieder da.

