Ronnenberg

Fahrradfahrer leben im Straßenverkehr im Bereich des Polizeikommissariats (PK) Ronnenberg immer gefährlicher. Das ist die Kernaussage der Verkehrsunfallstatistik für diesen Bereich, die die Polizei jetzt veröffentlicht hat. Nach einem Rückgang der Fallzahlen von 88 im Jahr 2018 auf 68 im Folgejahr weist die Statistik für 2020 mit 139 mehr als eine Verdoppelung der Unfälle mit Fahrradfahrern in den Kommunen Ronnenberg, Gehrden, Wennigsen und Hemmingen aus. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist im gleichen Zeitraum leicht gesunken..

Mehr Unfälle durch mehr Radler?

Für Oliver Müller, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Ronnenberg, ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Die hohe Beteiligung von Fahrradfahrenden an Verkehrsunfällen habe sich bereits im Laufe des vergangenen Jahres abgezeichnet, heißt es in einer Erklärung des Kommissariats. Beachtlich sei demnach, dass „in einem nicht unerheblichen Anteil festzustellen war, dass Fahrradfahrende bei Unfällen allein beteiligt waren“. Nach Einschätzung der Beamten sind die erhöhte Nutzung von Fahrrädern im Straßenverkehr als Erscheinung der Corona-Pandemie und eine Erhöhung des Anteils an Pedelecs Ursachen für die erhöhten Zahlen.

Nach dem tödlichen Motorradunfall sichern die Polizeibeamten Spuren am Unfallort. Quelle: Clemens Heidrich

Weitere Häufungen bezüglich räumlicher Unfallschwerpunkte oder Ursachen der Zwischenfälle mit Radfahrern sind den Statistikern nicht aufgefallen. „Diese Verkehrsunfälle sind flächendeckend festzustellen, die Unfallursachen sind vielschichtig“, heißt es in der Beurteilung. Dennoch hat das Kommissariat auf die erhöhten Fallzahlen reagiert und versucht, das Unfallgeschehen mithilfe von über das Jahr verteilten Kontroll- und Überprüfungsmaßnahmen abzumildern.

Drei tödliche Unfälle

Auch der Überweg über die Bundesstraße 65 an der Nenndorfer Straße in Empelde ist kein solcher Unfallschwerpunkt für Radfahrer, auch wenn sich dort am 4. August 2020 ein tödlicher Unfall mit einem Radfahrer ereignet hat. Insgesamt stieg die Zahl von Unfällen mit Todesfolge von zwei auf drei pro Jahr. Bereits im Juni war ein 21-jähriger Motorradfahrer zwischen Gehrden und Leveste zu Tode gekommen. Ein 48-Jähriger Autofahrer starb am 30. Oktober, als er auf der Bundesstraße 217 zwischen Wettbergen und Ronnenberg gegen einen Baum fuhr.

Insgesamt ist die Anzahl der Verkehrsunfälle im Bereich des Kommissariats im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin rückläufig. Die Anzahl der verletzten Unfallbeteiligten ist allerdings von 192 im Jahr 2019 auf 227 gestiegen, darunter sind aber auch immer weniger Fußgänger. Die Zahl der Verletzten ohne Fahrzeug ging von 26 im Vorjahr auf 17 in 2020 zurück. Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen.

Prävention im Fokus

Im Vergleich dazu stieg die Zahl der verletzten Radfahrer im gleichen Zeitraum von 57 auf 118, darunter sind 25 Schwerverletzte. Da das Polizeikommissariat auch im Jahr 2021 einen Schwerpunkt im Bereich der Bekämpfung von Hauptunfallursachen im Straßenverkehr setzen will, soll ein besonderer Fokus auf die Kontrolle von Fahrradfahrern gelegt werden. Im Bereich der Unfallprävention, für den im Wesentlichen die Kontaktbeamtin Katrin Hofmann verantwortlich ist, sollen, so weit es die Pandemie zulässt, auch Aktionen wie „Fußgängerführerscheine“ und Fahrradüberprüfungen in Grundschulen sowie Verkehrsaktionen in Kindertagesstätten intensiviert werden.

Von Uwe Kranz