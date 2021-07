Arnum

Ein 38-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonnabend in der Arnumer Ortsmitte verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Arnumer war gegen 20.45 Uhr mit seinem Rennrad im Bereich der Kreuzung Wilkenburger Straße/Göttinger Landstraße auf der alten B 3 unterwegs – beim Überfahren der Kreuzung erfasst ihn ein Mercedes. Nach Angaben der Polizei wollte der 22-jährige Autofahrer nach links abbiegen und übersah dabei den Rennradfahrer, der Vorfahrt hatte. Aus welcher Richtung die Beteiligten jeweils kamen, war nicht zu erfahren.

Polizei sucht Zeugen

Bei der Kollision stürzte der Arnumer zu Boden und verletzte sich an den Knien. Er wurde mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein hannoversches Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 1750 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (05109) 5170 an die Polizei zu wenden.

Von Johannes Dorndorf