Eine kurze Verschnaufpause muss sein. Rolf Peinert lässt sich in seinen Campingstuhl fallen und pustet durch. Bei 34 Grad Celsius ist es nicht gerade ein Vergnügen, ein großes Vorzelt zu montieren. Auf dem Tisch liegen reichlich Heringe, die er zur Sicherung des Zeltes noch benötigt. Seit acht Jahren ist der 68-Jährige in jedem Sommer für zwei bis drei Wochen auf dem Campingplatz am Arnumer See zu Gast. „Man muss nicht in weit entfernte Länder fliegen, um Urlaub zu machen. In Deutschland kann man sich jeden Wunsch erfüllen“, sagt der aus Berlin Angereiste. Das sehen auch viele andere so. Die Nachfrage auf dem Campingplatz ist groß.

„Wir sind sehr gut belegt“, sagt Anja Abrams-Hilse von der Besitzerfamilie. Ihren Eltern Waltraud und Peter Stein gehört das Areal. Neben den 80 Betten in unterschiedlich gestalteten Appartements und 400 Dauercampern stehen 85 Stellplätze für Tagescamper zur Verfügung. „An Wochenenden sind wir während der Ferienzeit auf jeden Fall voll“, sagt Abrams-Hilse. Das entschädigt für die geringeren Buchungszahlen der Appartements im Frühjahr, was sie mit dem Wegfall mehrerer Messen in Hannover begründet.

Der in Berlin lebende Rolf Peinert entspannt vor seinem Zelt. Die herumliegenden Heringe deuten allerdings an, dass noch Arbeit auf ihn wartet. Quelle: Mark Bode

Corona-Krise sorgt für Wandel des Urlaubsverhaltens

„Es erfolgt bei uns gerade ein Wandel“, sagt sie. In den vergangenen Jahren hätten die meisten Camper die Anlage im Naherholungspark nahe der Autobahn als Transitplatz genutzt. „Die sind häufig eine Nacht hier geblieben und dann ging es weiter zum eigentlichen Ziel“, sagt Abrams-Hilse. In diesem Jahr stellt sie aufgrund der Corona-Krise ein anderes Urlaubsverhalten fest. „Viele lernen jetzt zu schätzen, welche Möglichkeiten sie hierzulande haben“, sagt die Betreiberin.

Auffällig sei, dass es eine Vielzahl an Gästen gibt, die vorher noch nie Campen gewesen sind. „Es kommen oft Fragen, wie man Dinge anschließt oder aufstellt“, sagt Abrams-Hilse. Doch belächelt wird keiner der Neulinge. Im Gegenteil: „Man hilft sich. Es ist eine große Gemeinschaft“, sagt die 83-Helga Schelm. Sie ist Dauercamperin und verbringt seit 27 Jahren die Zeit von April bis Ende Oktober in ihrem 30 Quadratmeter großen Domizil plus großer Gartenfläche. In der kühlen Jahreszeit lebt sie in ihrer 100-Quadratmeter-Eigentumswohnung in Hannover-Kirchrode.

Nach 20 Schritten ist Dauercamperin Helga Schelm im See

Nach dem Aufstehen stellt sie die Kaffeemaschine an und geht schwimmen. Etwa 20 Schritte muss sie dafür zurücklegen. „Wo hat man so etwas schon?“ Sie ist überzeugt: „Ich wäre nicht so alt geworden, wenn ich nicht an diesem See leben würde.“ In ihrer liebevoll eingerichteten Wohnung, die nur noch entfernt an ein ehemaliges Wohnmobil erinnert, hängen seit Kurzem neue Vorhänge als Sonnenschutz an den Fenstern. „Die haben meine Nachbarn angebracht. Ich komme mit einer Bohrmaschine nicht zurecht“, erklärt die rüstige Seniorin.

Sabine und Detlef Engelke aus Rinteln entspannen in ihrem Garten. Quelle: Mark Bode

Im Außenbereich des Restaurants sitzt Detlef Engelke und genießt bei der Hitze im Schatten ein kühles Bier. „Das hier ist unser Zuhause“, sagt der 64-jährige Rentner und bezieht seine Frau Sabine (61) in die Aussage gleich mit ein. Rund 300 Tage im Jahr verbringe das Ehepaar in Arnum. Die Wohnung in Rinteln suchen die beiden nur sporadisch auf, um nach dem Rechten zu sehen.

Nach dem Bier fährt Engelke mit dem Roller zum eigenen Domizil. Seine Frau entspannt sich bereits auf der Liege im idyllischen Garten. Wenn gerade keine weiteren Aufgaben anstehen, klönen sie gerne mit Nachbarn und grillen mit ihnen. Während der Hochzeit der Coronavirus-Pandemie musste das Ehepaar darauf allerdings verzichten.

Idyllisch: Von den meisten Plätzen auf der Campinganlage am Arnumer See ist das Wasser nur wenige Schritte entfernt. Quelle: Mark Bode

Grillen war während des Lockdowns untersagt

„Das Grillen war verboten“, sagt Abrams-Hilse. Die Betreiber wollten damit verhindern, dass Menschenansammlungen entstehen und sie den Mindestabstand nicht einhalten. Während des Lockdowns durften nur Dauercamper von Grundstücken auf das Gelände, die auch sogenanntes Winterwasser, also feste Wasserleitungen, besitzen. „Bei Leuten, die nur Sommerwasser nutzen, konnten wir nicht davon ausgehen, dass sie eine eigene Toilette davon betreiben“, sagt Abrams-Hilse. Da die Sanitäranlagen auf dem Platz am Arnumer See gesperrt waren, war dies aber eine Grundvoraussetzung. Als schließlich die Lockerungen einsetzten, ließ die Betreiberfamilie zunächst nur Angehörige von Dauercampern auf das Grundstück.

