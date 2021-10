Hemmingen

Die Herbstferien beginnen am Montag, 18. Oktober. Der Veranstaltungskalender in Hemmingen dünnt deswegen etwas aus, aber fürs Wochenende gibt es noch einige Tipps.

Kunst: Im Rathaus ist seit kurzem eine neue Kunstausstellung zu sehen: Heinrich Luchtmann aus Pattensen zeigt in Hemmingen-Westerfeld einige Werke aus seinem mehr als 40-jährigen Schaffen. Er ist auch Mitglied der Künstlergruppe 8+1 in Laatzen. Die Ausstellung kann ohne Anmeldung zu folgenden Zeiten besichtigt werden: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 41030. Bis Ende März 2022 schmücken die rund 30 Arbeiten noch den Ratssaal sowie die Gänge auf den einzelnen Etagen. Der Eintritt ist frei.

Kabarett: Birgit Süss tritt am Freitag, 15. Oktober, um 20 Uhr, mit ihrem Programm „Paradies. Und das.“ in Hemmingen-Westerfeld auf. Sie wird von Klaus Ratzek an Tuba und Kontrabass begleitet. Insgesamt 70 Gäste können bei der 2-G-Veranstaltung im Kulturzentrum bauhof an der Dorfstraße 53 dabei sein. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Tickets gibt es im Internet auf bauhofkultur.de. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Weiterer Veranstaltungstipp fürs Wochenende in Hemmingen

Orgelmusik: Zum zwölften Orgel-Abend-Gottesdienst lädt die Arnumer Friedensgemeinde für Sonntag, 17. Oktober, ein. Im Mittelpunkt stehen folgende Orgelwerke: Fantasie „Pièce d‘orgue“ G-Dur komponiert von Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge D-Dur von Dietrich Buxtehude sowie und Choral, Fuge und Finale aus der Orgelsonate VI op. 65 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. An der Krawinkel-Orgel wird Andreas Bartholl spielen. Er war von 2003 bis 2006 Organist in der Friedensgemeinde. Der Gottesdienst mit Pastorin Kira Eiben beginnt um 18 Uhr in der Kirche an der Bockstraße 33. Der Eintritt ist frei.

Von Andreas Zimmer