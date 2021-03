Ronnenberg/Hemmingen

Das ist eine besondere Ehre: Am Freitagvormittag hat der Hemminger Hans-Theo Rappmund in Anerkennung seines besonderen Einsatzes um das Allgemeinwohl die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Rappmund ist seit mehr als vier Jahrzehnten im Schießsport aktiv – vor allem in den Ronnenberger Vereinen, dem Schützenkreis Deister Leine und dem niedersächsischen Schützenverband.

Aufgewachsen ist der 1939 geborene Rappmund in Hannover-Kirchrode. 1965 hat er eine Wohnung in Ronnenberg bezogen und ist direkt in die Schützengilde eingetreten. „Auch meine Eltern waren bereits im Schützenwesen aktiv. Wenn man einmal infiziert ist, kommt man davon nicht mehr los“, sagte er nach der Verleihung im Haus der Region im Gespräch mit dieser Zeitung. 1975 ist Rappmund gemeinsam mit seiner Frau nach Arnum gezogen. Seine Frau führte dort ein Friseurgeschäft. Rappmund war in der Werbebranche in Hannover tätig.

Rappmund wird zum Ehrenmitglied ernannt

Die Verleihung des Verdienstordens war für Rappmund eine besondere Auszeichnung. „Da habe ich schon eine kleine Träne verdrückt“, sagte der 82-jährige. Gleichzeitig erwartete ihn auch noch eine Überraschung. Der Präsident des Kreisschützenverbands Deister-Leine, Peter Nolte, ernannte Rappmund zum Ehrenmitglied. „Dass ich die Verdienstmedaille bekomme, wusste ich schon eine Weile. Doch das war dann wirklich eine Überraschung“, sagte Rappmund. Auf eine Feier muss der Hemminger wegen des Coronavirus verzichten. „Doch sobald es wieder möglich ist, holen wir das nach und werden auf den Verdienstorden zünftig anstoßen“, sagte er.

Nach seinem Eintritt in die Schützengilde (SG) Ronnenberg 1965 übernahm Rappmund mehrere Vorstandsposten, unter anderem den Vereinsvorsitz von 1990 bis 2008. Anschließend verschmolz die SG mit der Schützenvereinigung zur Schützenvereinigung, deren Entwicklung er als stellvertretender Vorsitzender seither weiterhin prägt. Rappmund war zu wesentlichen Teilen am Aufbau des neuen Vereins beteiligt und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zusammenführung beider Clubs weitgehend reibungslos verlief.

Die Liste der Auszeichnungen ist lang

Zusätzlich war Rappmund im Niedersächsischen Sportschützenverband von 1969 bis 1998 als Standartenträger und persönlicher Adjutant des Präsidenten aktiv. Auch im Kreisschützenverbandes (KSV) Deister-Leine übt er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus. „Ohne seine stetige Mitwirkung würde es den Kreisverband so nicht geben“, heißt es in der Begründung zu seiner Ehrung.

Für seine langjährige Tätigkeit im Schießsport und seine Verdienste um das Schützenwesen hat Rappmund bereits eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter schon 1978 die goldene Verdienstnadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes. 1985 bekam er die Kleine Verdienstnadel in Gold des Deutschen Schützenbundes (DSB), 2005 die Treuenadel für 40-jährige Mitgliedschaft. 1992 wurde er mit dem Ehrenkreuz in Silber des DSB ausgezeichnet. 2000 verlieh ihm die Stadt Ronnenberg ihre Sportplakette. Neben vielen weiteren Ehrungen kam 2007 die Ehrennadel in Gold des Regionssportbundes Hannover dazu und 2014 das DSB-Protektor-Abzeichen.

Von Uwe Kranz und Tobias Lehmann