Hemmingen

Am vierten Adventswochenende schon etwas vor? In Hemmingen gibt es unter anderem Musik und Kunsthandwerk. Hier sind einige Tipps.

Adventskalender: In der Reihe „Lebendiger Adventskalender“ gibt es im Advent in der Nikolaigemeinde jeweils um 18 Uhr tägliche Treffen bei Gesang, Gedichten und Geschichten – und zwar am Freitag, 17. Dezember, bei Familie Köhler, Heifeld 8, in Ohlendorf; am Sonnabend, 18. Dezember, bei Familie Quast/Jache, Am Eschenacker 15/17, in Hiddestorf und am Sonntag, 19. Dezember, bei Familie Herber, Schulstraße 11, in Hiddestorf. Die Adventskalenderaktion in Hemmingen-Westerfeld läuft anders ab. Sie umfasst das Gebiet Saarstraßenviertel, Heisterkamp und Deveser Straße. Jeden Tag sei an einem anderen Haus im Viertel ein Fenster geschmückt, erläutert die Trinitatisgemeinde und ermuntert zu einem Spaziergang.

Basar: In der Trinitatisgemeinde öffnet am Sonntag, 19. Dezember, nach dem Gottesdienst, also etwa gegen 11 Uhr, zum letzten Mal in diesem Advent der Adventsbasar. Im Gemeindesaal am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld gibt es unter anderem selbst gemachte Marmeladen, Chutneys, Liköre, Kekse, Weihnachtsbasteleien und Handarbeiten zu kaufen.

Weitere Veranstaltungstipps für das Wochenende in Hemmingen

Konzert: Die Musikschule Hemmingen lädt für Sonnabend, 18. Dezember, zum Weihnachtskonzert ein. Es beginnt um 17 Uhr in der Friedenskirche an der Bockstraße in Arnum. Der Eintritt ist frei. Die Gesangklasse unter der Leitung von Marleen Jaspert präsentiert Arien aus den Opern „La clemenza di Tito“ von Mozart und „Hänsel und Gretel“ von Humperdinck. Außerdem spielen Prima Vista Brass und das Klarinetten-Saxofon-Ensemble Weihnachtslieder.

Kunsthandwerk: Die Winterausstellung in der Werkstatt-Galerie im alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld ist noch von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Aussteller dort öffnen bis Mittwoch, 22. Dezember, nach Absprache, darunter Kathrin Schwarz mit Gastaussteller Rainer Janssen an der Dorfstraße 27 sowie Jo Achim Werner am Kapellenweg 3 und an der Straße Im Hammfeld Frank Nordiek und Michael Zwingmann.

Von Andreas Zimmer