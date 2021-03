Hannover

In der Region Hannover gibt es einen zweiten bestätigten Fall der Vogelgrippe. Veterinäre haben am Montag eine an den Koldinger Teichen in der Leinemasch gefundene tote Wildgans positiv auf den Erreger des Typs H5 getestet. Als Konsequenz dürfen Geflügelhalter in dem Gebiet ihre Tiere von Dienstag, 9. März an, nicht mehr im Freien halten, sondern nur noch im Stall oder unter geeigneten Vorrichtungen, die oben und seitlich durch Gitter oder Netze das Eindringen von Wildvögeln verhindern.

63 Betriebe sind betroffen

Betroffen vom sogenannten Aufstallungsgebot sind insgesamt 63 Betriebe mit Geflügel in den Laatzener Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen und Gleidingen, in den Hemminger Ortsteilen Westerfeld, Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg sowie in den den Pattenser Ortsteilen Reden und Koldigen. Einbezogen hat die Region auch Gebiete, die von durchziehenden Vögeln zum Rasten benutzt werden. Die Stallpflicht gilt bis auf Widerruf.

Erster Fall am Steinhuder Meer

Der erste am H5-Erreger gestorbene Vogel war Ende November am Steinhuder Meer entdeckt worden. Seitdem muss auch in Neustadt-Mardorf sowie in den Wunstorfer Ortsteile Steinhude und Großenheidorn Geflügel im Stall bleiben.

Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, gilt für den Menschen bisher als ungefährlich, obwohl aus Russland Fälle gemeldet worden sind, in denen sie übergesprungen ist. Extrem ansteckend ist sie dagegen für Gänse, Puten oder Hühner. In Niedersachsen sind die ersten Fälle im November in Küstengebieten registriert worden. Seitdem mussten in einigen Ställen schon mehrere tausend Tiere getötet werden, weil sich die Tiere durch Wildgeflügel infiziert hatten.

Von Bernd Haase