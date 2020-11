Arnum

Die Stadt Hemmingen hat sich auf den Weg gemacht, eine auch für die Nachkriegsgeneration angemessene Form des Gedenkens am Volkstrauertag zu finden. „Viele der Älteren, die regelmäßig zu den Veranstaltungen kamen, sind inzwischen gestorben oder können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr daran teilnehmen“, sagte Bürgermeister Claus Schacht am Sonntag bei der Gedenkfeier in der Arnumer Friedenskirche.

Bereits vor der Corona-Pandemie habe sich die Verwaltung Gedanken über eine große zentrale Feier gemacht, die jährlich für einen anderen Stadtteil organisiert werden sollte. Die Pandemie erforderte nun aber schnelle Veränderungen. Am Sonntag organisierte die Stadt zusammen mit Pastorin Christine Behler und unter Beteiligung von Konfirmandinnen eine kleine Andacht in der Arnumer Friedenskirche.

Wunsch nach Frieden, Gleichheit und späterem Schulstart

„Verbinde uns Menschen, egal, woher wir kommen oder wie viel Geld jemand verdient“, sagten die Konfirmandinnen Emelie Bühre, Laura Weise und Annika Staack im Eingangsgebet, um ihren Wunsch nach Zusammenhalt und Frieden auszudrücken. Auch ihre Träume von Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Bildung sowie Gleichheit aller Menschen brachten sie zum Ausdruck. „Wir träumen von einem Tag, an dem es keine Waffen mehr gibt, an dem es Weltfrieden für immer gibt und an dem jeder Mensch ein Lächeln auf dem Gesicht hat.“ Dass die drei auch davon träumen, dass die Schule erst um 10 Uhr beginnt – und dies in der Andacht trotz der Ernsthaftigkeit des Anlasses äußerten – machte ihre Wünsche umso glaubwürdiger.

Zur Galerie Die Andacht zum Volkstrauertag in Hemmingen erstmals von Konfirmandinnen mitgestaltet. Bürgermeister Claus Schacht kündigte an, dass sich das Gedenken in den nächsten Jahren weiter verändern werde.

„Ist das Mahnen an einem Gedenktag wie heute noch zeitgemäß? Erreichen wir das, was erreicht werden soll?“, fragte Bürgermeister Schacht die kleine Gemeinschaft. Das Mahnen für Frieden und das Erinnern an die Schrecken von Gewaltherrschaft und Hass sei notwendiger denn je. „Kriegerische Auseinandersetzungen gehören zu unserem Alltag, wenn auch nicht direkt bei uns vor Ort.“ Aber auch in Deutschland werde die freiheitlich-demokratische Grundordnung vermehrt mit Füßen getreten. „Allein schon deshalb brauchen wir einen Volkstrauertag, der uns daran erinnert, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist.“

Appell an nachfolgende Generationen

Die Beschäftigung mit Frieden und Freiheit müsse von den nachwachsenden Generationen weiterverfolgt werden, sagte Pastorin Christine Behler. Die Konfirmanden beteiligten sich erstmals auch an der Kranzniederlegung. „Wir geben die Staffel an euch weiter“, so Behler. „Ihr seid die Gestalter von Zukunft und von sozialer Gemeinschaft.“ Der Volkstrauertag sei eine Möglichkeit, etwas von dem weiterzugeben, was einem selbst erzählt wurde – mit dem Ziel, dass Krieg aufhört und dass Verfolgung, Demütigung sowie Diskriminierung ein Ende haben.

Der Volkstrauertag werde sich in den kommenden Jahren mehr und mehr wandeln, kündigte Schacht an. „Eine neue Generation wird sich anders mit dem Thema Krieg beschäftigen müssen, da die Kriegsgeneration und die direkten Nachkommen irgendwann nicht mehr unter uns sind.“ Die diesjährige Umsetzung bezeichnete der Bürgermeister auch als Experiment. „Für Kritik und Vorschläge sind wir offen und dankbar.“

