Vom Büntebad bis zum Wochenmarkt: Die Öffnungszeiten am Feiertag und in den Ferien in Hemmingen

Ist das Büntebad am Tag der deutschen Einheit geöffnet? Kann man während der Herbstferien, die am 3. Oktober beginnen, Medien in der Stadtbücherei ausleihen? Ein Überblick:

Der Bridge-Kreisdes Arnumer DRK-Ortsvereins trifft sich auch in den Ferien. Mitglieder und Gäste kommen dazu mittwochs von 15 bis 19 Uhr in der Seniorenresidenz am Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz 1 zusammen.

Die Bücherei der Nikolaikirchengemeinde ist in den Herbstferien geschlossen. Die Rückgabe und das Ausleihen von Medien in den Räumen an der Ostertorstraße 1 in Hiddestorf ist sonst dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 16 bis 17.30 Uhr möglich.

Die Bücherstube der Friedenskirchengemeinde Arnum an der Bockstraße 33 ist in den Herbstferien geschlossen. Die Öffnungszeiten sind ansonsten montags bis donnerstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags nach den Gottesdiensten, die jetzt immer um 11 Uhr beginnen.

Bücherschränke gibt es auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld, vor dem Gemeindezentrum an der Ostertorstraße in Hiddestorf und an der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Jeder kann dort Bücher abgeben, leihen oder mitnehmen. Der Service rund um die Uhr ist gratis.

Das Büntebad und die Sauna in Hemmingen-Westerfeld bleiben am Donnerstag, 3. Oktober, geschlossen. Ansonsten sind beide Einrichtungen an der Hohen Bünte wie gewohnt geöffnet. Die Öffnungszeiten im Bad sind dienstags bis donnerstags von 7 bis 20 Uhr, freitags von 7 bis 21 Uhr, sonnabends von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 17.30 Uhr. Montags ist das Bad geschlossen, ebenso die Sauna. Diese hat dienstags bis donnerstags von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet, wobei am Dienstag Damentag ist, freitags von 12 bis 22 Uhr, sonnabends von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 17.30 Uhr.

Nach der Gartenarbeit die Grünabfälle entsorgen? Diese können sonnabends von 9 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Betriebshofs abgegeben werden – am Hohen Holzweg 15a in Arnum. Eine weitere Annahmestelle im Stadtgebiet ist am Bruchweg neben der Siloanlage in Ohlendorf. Sie ist sonnabends von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Literaturstundein Hemmingen-Westerfeld wird auch in den Ferien angeboten: dienstags um 11 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Der Eintritt zu der Veranstaltung, zu der die Vorlesegruppe der Bürgerstiftung Hemmingen einlädt, ist frei.

Die Stadtbüchereien im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld und am Klapperweg in Arnum sind in den Herbstferien wie gewohnt geöffnet. Die Öffnungszeiten in Hemmingen-Westerfeld sind montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. In Arnum können montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr Bücher und Medien ausgeliehen werden.

Die Stadtverwaltung im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bleibt am Donnerstag, 3. Oktober, geschlossen.

Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wird wegen des Feiertages einen Tag früher aufgebaut, also am Mittwoch, 2. Oktober, von 7 bis 12.30 Uhr.

